Der Nikkei-225 notiere etwas freundlicher bei 26.525 Punkten (+0,33%).



Die Baumarktkette HORNBACH Holding habe auch in Q3 des GJ2020/21 vom ungebrochenen Renovierungstrend während der Corona-Pandemie profitiert. Die Erlöse hätten sich von September bis November um 20,3% auf 1,371 Mrd. EUR erhöht. Die gestiegenen Umsätze und verbesserte Kostenrelationen hätten für eine überproportionale Steigerung des bereinigten operativen Ergebnisses (EBIT) um 59,9% auf 66,9 Mio. EUR gesorgt. Mit Blick auf die weitere Entwicklung im Schlussquartal 2020/21 (01.12. bis 28.02.) halte die HORNBACH-Gruppe trotz gestiegener Corona-Risiken und auf Basis der bis Redaktionsschluss bekannten Maßnahmen an ihrer Jahresprognose fest. Demnach werde ein Umsatzplus von 13 bis 17% und ein bereinigtes EBIT von 290 bis 360 (Vorjahr: 227) Mio. EUR erwartet.



Vodafone (ISIN GB00BH4HKS39 / WKN A1XA83) könne nach einem jahrelangen Rechtsstreit die restlichen Anteile von Kabel Deutschland übernehmen. Der Mobilfunkkonzern habe mitgeteilt, mit Großaktionär Elliott und anderen Minderheitsaktionären eine Einigung über die Übernahme ihrer Aktienpakete geschlossen zu haben. Die Minderheitsaktionäre, die zusammen 17% halten würden, hätten die Offerte bereits angenommen und vereinbart, keine weiteren rechtlichen Schritte einzuleiten.



Die Sorgen, dass die Mutation des Coronavirus insbesondere die europäische Wirtschaft belasten könnte und die erneuten Unsicherheiten im Hinblick auf die Brexit-Verhandlungen hätten den Euro im Tagesverlauf nach unten gedrückt.



Die Ölpreise hätten erneut unter der Angst gelitten, dass die Lockdowns wegen des mutierten Coronavirus länger andauern könnten als ursprünglich geplant. Der Goldpreis habe am Dienstag etwas leichter tendiert, habe sich aber den fünften Tag in Folge oberhalb der 1.860 USD-Marke gehalten. (23.12.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Aussicht auf die bald startenden Corona-Impfungen und die Hoffnung, dass der Impfstoff auch gegen die Mutation des Virus hilft, sorgten am deutschen Aktienmarkt ( DAX +1,30%, MDAX +1,23%, TecDAX +1,38%) für eine freundliche Stimmung, so die Analysten der Nord LB.Dabei habe ein Teil der am Vortag erlittenen deutlichen Verluste wettgemacht werden können.Die US-Börsen ( Dow Jones -0,67%, S&P-500 -0,21%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) +0,51%) hätten sich uneinheitlich präsentiert. Während die deutlich verschlechterte Verbraucherstimmung im Dezember belastet habe, hätten Medienberichte, wonach Apple (+2,85%) 2024 ein selbstfahrendes Auto mit innovativer Batterietechnologie auf den Markt bringen wolle, im Tech-Sektor für Auftrieb gesorgt.