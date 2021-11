Die Deutsche Telekom hebe nach einem guten Q3 die Ziele für das Gesamtjahr zum dritten Mal an. Der Konzern erwarte nun ein bereinigtes Betriebsergebnis ohne Leasingaufwendungen (EBITDA AL) von rund 38 (bisher: mind. 37,2) Mrd. EUR. In Q3 habe das bereinigte EBITDA AL um 0,2% auf 9,7 Mrd. EUR zugelegt, der Umsatz sei, bereinigt um Konsolidierungs- und Währungseffekte, um 2,1% auf 26,9 Mrd. EUR gestiegen. Der Konzernüberschuss habe 900 Mio. EUR erreicht und damit um 8,8% über dem Vorjahr gelegen.



Der Immobilienkonzern Deutsche Wohnen (ISIN DE000A0HN5C6/ WKN A0HN5C) habe in den ersten neun Monaten des GJ das Ergebnis aus der Wohnungsbewirtschaftung mit 560,8 Mio. EUR leicht gegenüber dem Vorjahr (553,9 Mio. EUR) verbessern können. Das Ergebnis aus dem operativen Geschäft (FFO I) habe sich mit 422,2 (420,7) Mio. EUR trotz Verkaufsaktivitäten in etwa auf Vorjahresniveau bewegt. Für das Gesamtjahr gehe der Vorstand weiter von einem stabilen FFO I auf dem Vorjahresniveau von rund 544 Mio. EUR aus.



Eine deutliche Erholung der Nachfrage in Kernmärkten des Nutzfahrzeuggeschäfts habe Knorr Bremse (ISIN DE000KBX1006/ WKN KBX100) in den ersten neun Monaten vorangebracht. Der Auftragseingang habe sich deutlich um 15,7% auf 5,038 Mrd. EUR erhöht, die Erlöse hätten um 9,1% auf 5,008 Mrd. EUR zugelegt. Der Betriebsgewinn (EBIT) habe sich um 19,7% auf 708,5 Mio. EUR verbessert. Knorr-Bremse-Chef Mrosik habe von einem anspruchsvollen Umfeld gesprochen und dabei die Probleme in den Lieferketten sowie Projektverschiebungen im Zug-Geschäft genannt. Für das Gesamtjahr erwarte der Konzern nun einen Umsatz von 6,6 bis 6,8 (bisher: 6,5 bis 6,9; 2020: 6,2) Mrd. EUR. Die operative Gewinnmarge (EBIT) solle zwischen 13 und 13,5% (bisher: 13 bis 14,5%) liegen, habe es geheißen.



Richemont (ISIN CH0210483332/ WKN A1W5CV) sei auch im ersten Halbjahr des lfd. GJ (zum 30.09.) auf Erholungskurs geblieben. Der Umsatz des Luxusgüterkonzerns sei dabei um 63% auf 8,91 Mrd. EUR geklettert. Vor allem auf dem amerikanischen Kontinent seien die Kunden in Kauflaune gewesen. Der Gewinn sei auf 1,249 Mrd. EUR (Vorjahr: 159 Mio. EUR) gesprungen.



Ein kurzes Aufbäumen nach den Zahlen zum US-Konsumklima sei das einzig nennenswerte Ereignis beim Euro gewesen. Ansonsten habe sich der Kurs bei ruhigem Geschäft kaum verändert gezeigt.



Bei den Ölpreisen sei es am Freitag gen Süden gegangen. Hier bremse aktuell der hohe Kurs der US-Währung. Nach einer kurzen Schwächephase habe der Goldpreis im Verlauf des Handels die Verluste wieder wettmachen können. (15.11.2021/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Ein weiteres Mal haben gute Quartalsberichte dafür gesorgt, dass Belastungsfaktoren am deutschen Aktienmarkt weitgehend in den Hintergrund gedrängt wurden, so die Analysten der Nord LB.Deutsche Telekom (ISIN DE0005557508/ WKN 555750) seien nach einer erneuten Prognoseanhebung um 1,16% vorgerückt. Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um +0,07% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um +0,40% geklettert. Der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) sei um -0,24% gefallen.Die US-Börsen hätten die Inflationsängste etwas abgeschüttelt und dabei freundlicher geschlossen. Das auf den tiefsten Stand seit zehn Jahren gefallene US-Konsumklima habe den Markt eher unterstützt. Johnson & Johnson (+1,2%) wolle sich in zwei Unternehmen aufspalten, was gut bei den Anlegern angekommen sei. Der Dow (ISIN US2605661048/ WKN 969420) sei um +0,50%, der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um +0,72% und der Nasdaq-Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) um +1,00% gestiegen.