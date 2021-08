Der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) sei um +0,31% und der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um +0,26% gestiegen. Der Nasdaq-Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) sei um -0,20% gesunken. UnitedHealth Group (ISIN US91059D1000/ WKN A1W046) hätten an der Dow-Spitze 1,84% gewonnen.



Der Nikkei-225 (ISIN JP9010C00002/ WKN A1RRF6) tendiere aktuell marginal leichter und liege bei 27.503 Punkten (-0,07%).



Der Immobilienkonzern Grand City Properties (ISIN LU0775917882/ WKN A1JXCV) habe das Ergebnis aus dem operativen Geschäft (FFO I) im ersten Halbjahr um 3% auf 94 Mio. EUR steigern können und dabei von gesunkenen Finanzierungskosten profitiert. Die Mieteinnahmen seien dagegen im Berichtszeitraum leicht auf 183 (Vorjahr: 186) Mio. EUR gesunken, was auf den Verkauf von Immobilien zurückzuführen gewesen sei. Mit einem sinkenden Leerstand sei der Konzern auf einem guten Weg, seine Ziele für 2021 zu erreichen, habe CEO Zamir gesagt.



Der Euro habe einen Teil der am Freitag erzielten Kursgewinne wieder abgegeben und dabei unter den schwächeren europäischen Aktienmärkten gelitten. Diese hätten negativ auf neueste Konjunkturdaten aus Peking reagiert.



Enttäuschende chinesische Konjunkturdaten und die Sorge vor weiteren Corona-Einschränkungen, insbesondere in Asien, hätten am Ölmarkt für leicht rückläufige Notierungen gesorgt. Gold sei mit Kursgewinnen in die neue Woche gestartet. (17.08.2021/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Enttäuschende Konjunkturdaten aus China haben die Aufwärtsbewegung am deutschen Aktienmarkt zu Wochenbeginn gebremst, so die Analysten der Nord LB.Gesucht gewesen seien vor allem weniger konjunktursensitive Titel, während Automobilwerte am Indexende zu finden gewesen seien. Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um -0,32%, der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um -0,54% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um -0,12% gesunken.Die Kurse an der Wall Street seien in engen Grenzen uneinheitlich in die neue Woche gestartet. Anleger seien, trotz schwächerer Konjunkturdaten aus China und einer überraschend stark eingetrübten Stimmung in den Industrieunternehmen im Bundesstaat New York im August, weitgehend zuversichtlich geblieben.