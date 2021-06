Der Nikkei-225 (ISIN JP9010C00002/ WKN A1RRF6) notiere aktuell etwas schwächer bei 28.963,48 Punkten.



Die Alphabet (ISIN US02079K3059/ WKN A14Y6F)-Tochter Google zahle in Frankreich wegen Missbrauchs seiner marktbeherrschenden Stellung im Online-Werbegeschäft eine Strafe in Höhe von 220 Mio. EUR, habe die französische Wettbewerbsbehörde mitgeteilt. Man habe einen Vergleich geschlossen, habe es geheißen. Demnach habe der weltgrößte Suchmaschinenanbieter zugestimmt, einige seiner Praktiken im automatisiert ablaufenden Online-Werbegeschäft zu ändern.



Der Euro habe auf die veröffentlichten Konjunkturdaten kaum reagiert und in der Nähe seines Vortageskurses geschlossen.



Nach einem durch Gewinnmitnahmen schwächeren Handelsauftakt hätten sich die Ölpreise wieder gefangen und weitgehend unverändert geschlossen. Nach zwei Tagen mit volatilerem Geschäft habe sich der Goldpreis am Montag nur wenig verändert. (08.06.2021/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Neue Rekorde am deutschen Aktienmarkt nehmen Anleger anscheinend lediglich nur noch zur Kenntnis, so die Analysten der Nord LB.Euphorie sehe auf jeden Fall anders aus. Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) habe im Tagesverlauf mit gut 15.732 Punkten so hoch wie nie notiert, sei letztlich aber mit 15.677,15 Punkten (-0,10%) tiefer aus dem Handel gegangen. Der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um +0,70% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um +0,12% gestiegen.