Tradegate-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:

141,50 EUR +1,18% (29.07.2021, 12:42)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:

141,50 EUR +1,00% (29.07.2021, 12:29)



ISIN Deutsche Börse AG-Aktie:

DE0005810055



WKN Deutsche Börse AG-Aktie:

581005



Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DB1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DBOEF



Kurzprofil Deutsche Börse AG:



Als eine der größten Börsenorganisationen der Welt öffnet die Gruppe Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) Investoren, Finanzinstituten und Unternehmen den Weg zu den globalen Kapitalmärkten. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Unternehmens umfasst die gesamte Prozesskette vom Aktien- und Terminhandel über Clearing, Settlement und Custody bis zur Bereitstellung von Marktdaten und der Entwicklung und dem Betrieb der elektronischen Handelssysteme.



Ausfallsichere Systeme und die Integrität des Unternehmens als neutraler Dienstleister bilden die Basis seiner Geschäftsphilosophie. Die Deutsche Börse AG strebt nach der Erfüllung höchster Standards, um innovative Produkte und Dienstleistungen für internationale Finanzmärkte anzubieten. (29.07.2021/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Deutsche Börse AG-Aktienanalyse von Analyst Michael Seufert von der Nord LB:Michael Seufert, Analyst der Nord LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, NASDAQ OTC-Symbol: DBOEF).Die Deutsche Börse AG habe in der ersten Jahreshälfte wie erwartet von strukturellem Wachstum profitiert. Bei den zyklischen Geschäftsfeldern habe man hingegen - vor allem im Hinblick auf die coronabedingt starke Vorjahresperiode - eine schwächere Entwicklung ausgewiesen. Der Vorstand der Deutsche Börse AG sei nach wie vor zuversichtlich, die eigene Jahresguidance erreichen zu können.Michael Seufert, Analyst der Nord LB, hält in einer aktuellen Aktienanalyse an seiner Halteempfehlung sowie an dem Kursziel von EUR 140 für die Deutsche Börse AG-Aktie fest. (Analyse vom 29.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Börse AG-Aktie: