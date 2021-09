Paris (www.aktiencheck.de) - Ganze 90 Tonnen Gold kauften die Deutschen im ersten Halbjahr, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Die Realität zeige allerdings, dass sowohl Notenbanken als auch Märkte in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder die Kurve bekommen hätten. Wer als Anleger im Rahmen von AbsicherungsInvestments zu große Risiken eingehe, stehe am Ende in der Regel schlechter da als ohne diese Absicherung. Zu vergleichen sei das mit einer zu hohen Versicherungsprämie - während der Schaden nur im konkreten Schadensfall von der Versicherung auszugleichen sei, werde die Versicherungsprämie immer fällig.Zwar mache es durchaus Sinn, die Entwicklung bei Gold weiter zu begleiten, doch sollten Anleger seinen Charakter als Risiko-Investment nicht außen vor lassen und das Edelmetall nicht zu stark in das Portfolio einfließen lassen. Auch Aktien, Immobilien und andere Rohstoffe würden schließlich von steigenden Preisen profitieren - es müsse nicht immer Gold sein. Klettere Gold über 1.920 Dollar, könnte das Edelmetall Fahrt aufnehmen. Unter 1.700 Dollar werde es dagegen für die Bullen eng. (05.09.2021/ac/a/m)