Und Richtung Saudi-Arabien habe er sich per Tweet vernehmen lassen, er wünsche kein weiteres Ansteigen der Ölpreise und erwarte von dem Königreich des Saud-Clans eine alsbaldige Erhöhung der Ölfördermenge um 2 Millionen Fass pro Tag. Tags drauf habe er nämlich im Kommunikationskanal nachgeschoben, die Saudis bekämen ja im Gegenzug amerikanische Sicherheit, und selbige haben einen Preis. Es gehöre zu den spannenden Veränderungen der Weltlage, dass Saudi-Arabien gemeinsam mit dem Ölpartner Russland zur Antwort gegeben habe, beide Länder hätten sich abgestimmt und würden die Produktion zusammen um eine Millionen Fass pro Tag ausweiten, nachdem ja diese beiden Länder federführend gewesen seien bei den Produktionskürzungen der letzten Jahre.



Während sich das Inflationsgespenst derzeit etwas polternder in den Vordergrund dränge, habe sich die Europäische Zentralbank veranlasst gesehen, Ruhe, Berechenbarkeit und Gelassenheit auszustrahlen. Aus dem Zentralbankturm in Frankfurt am Main habe zuletzt verlautet, die Zinsen noch für eine längere Frist niedrig zu halten. Auch die Verwirrungen in Italien nach der Einsetzung einer neuen Regierung dürften zu dieser Ankündigung Anlass gegeben haben. Entsprechend freundlich habe der Bund-Future notiert, der von seinem Rekordniveau bei 165 Punkten nicht allzu weit entfernt notiere. Für zehnjährige Bundesanleihen bedeute dies aktuell eine Rendite von ungefähr 0,3 Prozent. Sodann könne es niemanden überraschen, dass Lebensversicherungen, Pensionsfonds und Stiftungen bemüht seien, ihre Ausschüttungen zurückzufahren.



Einer wachsenden Zahl von Betroffenen werde klar, dass die langjährige Niedrigzinsphase zu einem Desaster für die tradierten deutschen Sparsysteme geworden sei. Aber nicht nur die Sparer leiden würden, auch die Banken würden sich mit der Niedrigzinsphase schwer tun. Und in der Lebensversicherungsbranche gebe es Unruhe, nachdem die Aufsichtsbehörde BaFin mitgeteilt habe, um etliche Gesellschaften stehe es finanziell nicht zum Besten.



Unterdessen lägen zum Halbjahr alle wichtigen Börsenindices mit Ausnahme des S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) und des Nasdaq (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) im Minus. Auffällig schwach hätten sich deutsche, japanische und vor allem chinesische Aktien entwickelt. Der Zusammenhang mit dem vom US-Präsident Donald Trump vom Zaun gebrochenen Handelsstreit sei nicht zu übersehen. Wirtschaftsnationen, die über hohe Handelsüberschüsse mit den USA verfügen würden, würden von den eingeführten Zöllen ins Visier genommen. Entsprechend seien die Wirtschaftswachstumsaussichten für China, Japan, Europa und die USA zuletzt nach unten revidiert worden. Überraschender Gewinner des ersten Halbjahres sei der amerikanische Dollar, der sich gegenüber seinem Jahresschlussstand um ca. 3 Prozent habe befestigen können. Demgegenüber hätten chinesische Aktien in den letzten sechs Monaten um fast 20 Prozent nachgegeben. (10.07.2018/ac/a/m)







Oldenburg (www.aktiencheck.de) - In den letzten sechs Monaten gaben die Börsen ein recht heterogenes Bild ab, so Dr. Christoph Bruns und Ufuk Boydak, Fondsmanager und Mitinvestoren der Fondsgesellschaft LOYS AG.Neue Themen und Sorgen seien auf den Plan getreten. Dennoch hätten amerikanische Internetaktien weiter deutlich zulegen können. Im Aufwind befinde sich seit Längerem auch Rohöl, das sich anschicke, bald wieder 80 US-Dollar pro Fass zu kosten, nachdem es im Jahr 2014 auf ca. 30 US-Dollar gefallen sei. Sichtbar werde die Aufwärtsentwicklung der Energiepreise in der Inflationsrate. Die jährliche Geldentwertung habe in Deutschland im Juni 2018 einen Wert von 2,1 Prozent erreicht und liege damit oberhalb des Inflationsziels der Europäischen Zentralbank. Noch etwas stärker habe die Inflation in den USA angezogen, was Präsident Trump auf den Plan gerufen habe, der schnurstracks getwittert habe, die Notenbank FED möge bei Zinserhöhungen eine sehr langsame Gangart wählen.