Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Sie verhandeln wieder! Nach einer langen Phase der Eskalation sprechen Amerikaner und Chinesen wieder über Handelsfragen, so die Analysten der DekaBank.Die Veröffentlichung der Zahlen zum Wachstum des realen Bruttoinlandprodukts in China im dritten Quartal dürfte zeigen, dass der Handelskonflikt mit den USA in der Wirtschaft der Volksrepublik deutlich sichtbare Spuren hinterlassen habe. Die Konjunkturdynamik habe sich laut unserer Erwartung in den vergangenen drei Monaten auf 6,1% gegenüber dem Vorjahr verlangsamt, während das Land im zweiten Quartal noch eine Wachstumsrate von 6,2% verzeichnen habe können. Das Wachstumsziel der Regierung, das für 2019 bei 6% bis 6,5% liege, dürfte damit dennoch erreicht werden. Deshalb wirke China der Verlangsamung auch nur in einem geringen Umfang entgegen, um den Stabilitätskurs nicht zu gefährden.Beim EU-Gipfel am 17. und 18. Oktober stehe bei den 28 Staats- und Regierungschefs der EU einiges auf dem Programm: der langfristige EU-Haushalt, die strategische Agenda der EU bis 2024, die Aspekte des Klimawandels sowie die Ernennung von Christine Lagarde zur neuen EZB-Präsidentin. Im Rahmen der EU-27 solle auch der aktuelle Stand zum Brexit erörtert werden. Dies dürfte spannender werden als erwartet. Denn jüngst hätten der britische Premier Johnson und sein irischer Kollege Varadkar überraschend verkündet, sie sähen doch noch einen Weg zu einem Brexit-Deal bis 31. Oktober. Es bleibe abzuwarten, ob die anderen EU-Staats- und Regierungschefs diesen "Weg" unterstützen möchten. Zudem warte man gespannt auf die unbekannten Details zu Johnsons Alternativen zum "Backstop" für die innerirische Grenze. (11.10.2019/ac/a/m)