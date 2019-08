Xetra-Aktienkurs Deutsche Wohnen-Aktie:

30,10 EUR -0,33% (22.08.2019, 15:46)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Wohnen-Aktie:

30,10 EUR -0,46% (22.08.2019, 15:45)



ISIN Deutsche Wohnen-Aktie:

DE000A0HN5C6



WKN Deutsche Wohnen-Aktie:

A0HN5C



Ticker-Symbol Deutsche Wohnen-Aktie:

DWNI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Wohnen-Aktie:

DWHHF



Kurzprofil Deutsche Wohnen SE:



Die Deutsche Wohnen SE (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF) ist eine der führenden börsennotierten Immobiliengesellschaften in Deutschland und Europa, deren operativer Fokus auf der Bewirtschaftung und Entwicklung ihres Portfolios, mit dem Schwerpunkt auf Wohnimmobilien, liegt. Der Bestand umfasste zum 31. März 2019 insgesamt 167.100 Einheiten, davon 164.400 Wohneinheiten und 2.700 Gewerbeeinheiten. Die Deutsche Wohnen ist im MDAX der Deutschen Börse gelistet und wird zudem in den wesentlichen Indizes EPRA/NAREIT, STOXX Europe 600 und GPR 250 geführt. (22.08.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Deutsche Wohnen: Der geplante Mietendeckel belastet den Kurs - AktienanalyseHöhere Mieten vor allem in Berlin treiben den Immobilienkonzern Deutsche Wohnen (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF) weiter an: In den ersten sechs Monaten stieg der operative Gewinn (Funds from Operations 1, kurz FFO1) um 13,1 Prozent auf 283,4 Mio. Euro, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Dabei hätten die Vertragsmieten auf vergleichbarer Basis um 6,1 Prozent auf 411,1 Mio. Euro zugelegt. Unter dem Strich seien 603,1 Mio. Euro als Gewinn hängen geblieben, nach 652,7 Mio. Euro im Vorjahr. Grund für den Rückgang seien geringere Aufwertungen des Portfolios gewesen.Deutsche Wohnen vermiete bundesweit rund 165.000 Wohnungen und Gewerbeeinheiten, wovon ein Großteil in Berlin liege - alles in allem eigentlich gute Nachrichten. Doch der Berliner Mietendeckel schrecke Investoren ab. Während die börsennotierten Vermietungsunternehmen in den vergangenen drei Monaten im Schnitt rund sieben Prozent verloren hätten, sei es bei Deutsche Wohnen um fast ein Viertel nach unten gegangen. Der Konzern stehe im Zentrum der Proteste gegen steigende Mieten und das schrumpfende Wohnungsangebot in der deutschen Hauptstadt. Der Berliner Senat habe angekündigt, für fünf Jahre die Mieten einzufrieren. Details sollten zwar erst im Oktober bekanntgegeben werden. Doch die Unsicherheit könnte noch zunehmen, da auf das geplante Gesetz nach seiner Einführung im Januar noch rechtliche Hürden zukommen könnten, so die Analysten von Bloomberg Intelligence.Zu allem Überfluss verhindere der jüngste Kursverfall voraussichtlich den DAX-Aufstieg des Unternehmens. Daher sollten Anleger weiterhin gepufferte Investments gegenüber der Aktie bevorzugen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 33/2019)Börsenplätze Deutsche Wohnen-Aktie: