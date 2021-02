Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Deutsche Wohnen-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Deutsche Wohnen-Aktie:

42,81 EUR +1,21% (02.02.2021, 12:35)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Wohnen-Aktie:

42,73 EUR +0,85% (02.02.2021, 12:49)



ISIN Deutsche Wohnen-Aktie:

DE000A0HN5C6



WKN Deutsche Wohnen-Aktie:

A0HN5C



Ticker-Symbol Deutsche Wohnen-Aktie:

DWNI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Wohnen-Aktie:

DWHHF



Kurzprofil Deutsche Wohnen SE:



Die Deutsche Wohnen SE (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF) ist eine der führenden börsennotierten Immobiliengesellschaften in Europa. Der operative Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Bewirtschaftung des eigenen Wohnimmobilienbestandes in dynamischen Metropolregionen und Ballungszentren Deutschlands. Die Deutsche Wohnen sieht sich in der gesellschaftlichen Verantwortung und Pflicht, lebenswerten und bezahlbaren Wohnraum in lebendigen Quartieren zu erhalten und neu zu entwickeln. Der Bestand umfasste zum 30. Juni 2020 insgesamt rund 165.000 Einheiten, davon 162.200 Wohneinheiten und 2.900 Gewerbeeinheiten. Die Deutsche Wohnen SE ist im DAX der Deutschen Börse gelistet und wird zudem in den wesentlichen Indices EPRA/NAREIT, STOXX Europe 600, GPR 250 und DAX 50 ESG geführt. (02.02.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Wohnen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Deutschen Wohnen SE (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Berliner Wohnungsbaugenossenschaften hätten Verfassungsbeschwerde gegen den Berliner Mietendeckel eingereicht. Das berichte das Magazin "Spiegel". Bereits im Sommer vergangenen Jahres hätten die Fraktionen von CDU/CSU und FDP im Bundestag einen Antrag auf Normenkontrolle gegen das Gesetz eingereicht, eine Entscheidung stehe aber noch aus. Die Aktien von Deutsche Wohnen, Vonovia und Co könnten aber davon profitieren.Nach dem Bericht hätten die Genossenschaften die Regelung für ungeeignet gehalten und sähen darin einen verfassungswidrigen Eingriff in die Grundrechte . "Mit diesem Gesetz hat das Land Berlin Gemeinwohl-orientierten Vermietern wie uns einen Bärendienst erwiesen", zitiere das Magazin Dirk Enzesberger, Vorstand der Charlottenburger Baugenossenschaft und Sprecher der Wohnungsbaugenossenschaften Berlin."Ein Gesetz, das derart massiv in Grundrechte und bestehende Verträge eingreift, zugleich aber das Gegenteil der gesetzgeberischen Zielsetzung bewirkt, kann doch vor dem Grundgesetz keinen Bestand haben", so Enzesberger. Die Genossenschaften würden demnach erwarten, dass wegen des Mietendeckels etwa 4.000 geplante Genossenschaftswohnungen nicht mehr gebaut würden. Auch Modernisierungen müssten zurückgefahren werden, was den Anteil der Genossen am Genossenschaftsvermögen entwerte.Die Aktien der beiden DAX-Konzerne Vonovia und Deutsche Wohnen seien bereits in den letzten Tagen deutlich stärker gestiegen als der DAX und hätten neue Kaufsignale generiert. Sollte der Mietendeckel für verfassungswidrig erklärt werden, dürfte sich diese Erholung fortsetzen. Allerdings lasse sich noch nicht abschätzen, wann hier eine Entscheidung falle.Wer investiert ist, bleibt an Bord, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". Für einen Neueinstieg sei es etwas spät. (Analyse vom 02.02.2021)Mit Material von Bloomberg