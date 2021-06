Tradegate-Aktienkurs Deutsche Wohnen-Aktie:

51,62 EUR +0,12% (23.06.2021, 16:01)



ISIN Deutsche Wohnen-Aktie:

DE000A0HN5C6



WKN Deutsche Wohnen-Aktie:

A0HN5C



Ticker-Symbol Deutsche Wohnen-Aktie:

DWNI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Wohnen-Aktie:

DWHHF



Kurzprofil Deutsche Wohnen SE:



Die Deutsche Wohnen (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF) ist eine der führenden börsennotierten Immobiliengesellschaften in Europa. Der operative Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Bewirtschaftung des eigenen Wohnimmobilienbestandes in dynamischen Metropolregionen und Ballungszentren Deutschlands. Die Deutsche Wohnen sieht sich in der gesellschaftlichen Verantwortung und Pflicht, lebenswerten und bezahlbaren Wohnraum in lebendigen Quartieren zu erhalten und neu zu entwickeln. Der Bestand umfasste zum 31. Dezember 2020 insgesamt rund 155.400 Wohn- und 2.900 Gewerbeeinheiten. Die Deutsche Wohnen ist im DAX der Deutschen Börse gelistet und wird zudem in den wesentlichen Indices EPRA/NAREIT, STOXX Europe 600, GPR 250 und DAX 50 ESG geführt. (23.06.2021/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche Wohnen: Wie geht es nach dem Anstieg von 25% weiter? AktiennewsDie Deutsche Wohnen-Aktie (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF) legt am Mittwoch um 0,16% auf 51,60 Euro zu und notiert nur 1,5% unter dem Allzeithoch, das am 26. Mai bei 52,34 Euro ausgebildet wurde, so die Experten von XTB.Seit dem Tief vom Mai (42,62 Euro) sei der Kurs um knapp 25% gestiegen, sodass aus technischer Sicht eine Korrektur angebracht wäre. Bei Gewinnmitnahmen könnten das Juni-Tief (49,70 Euro) und die langfristige Unterstützungszone zwischen 46,52 und 46,94 Euro die ersten Anlaufstellen sein. Um das bullische Gap vom 25. Mai zu schließen, müsste die Aktie beide Unterstützungen unterschreiten und bis in den Bereich von 45 Euro vordringen. Andererseits könne nicht ausgeschlossen werden, dass das Hoch des Aufwärtsimpulses bereits erreicht worden sei.Börsenplätze Deutsche Wohnen-Aktie:51,58 EUR +0,12% (23.06.2021, 15:52)