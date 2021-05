Xetra-Aktienkurs Deutsche Wohnen-Aktie:

51,88 EUR +15,31% (25.05.2021, 12:08)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Wohnen-Aktie:

51,84 EUR +5,05% (25.05.2021, 12:23)



ISIN Deutsche Wohnen-Aktie:

DE000A0HN5C6



WKN Deutsche Wohnen-Aktie:

A0HN5C



Ticker-Symbol Deutsche Wohnen-Aktie:

DWNI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Wohnen-Aktie:

DWHHF



Kurzprofil Deutsche Wohnen SE:



Die Deutsche Wohnen (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF) ist eine der führenden börsennotierten Immobiliengesellschaften in Europa. Der operative Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Bewirtschaftung des eigenen Wohnimmobilienbestandes in dynamischen Metropolregionen und Ballungszentren Deutschlands. Die Deutsche Wohnen sieht sich in der gesellschaftlichen Verantwortung und Pflicht, lebenswerten und bezahlbaren Wohnraum in lebendigen Quartieren zu erhalten und neu zu entwickeln. Der Bestand umfasste zum 31. Dezember 2020 insgesamt rund 155.400 Wohn- und 2.900 Gewerbeeinheiten. Die Deutsche Wohnen ist im DAX der Deutschen Börse gelistet und wird zudem in den wesentlichen Indices EPRA/NAREIT, STOXX Europe 600, GPR 250 und DAX 50 ESG geführt. (25.05.2021/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche Wohnen-Aktienanalyse von Analyst Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der Deutsche Wohnen SE (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF) von 46,00 Euro auf 52,00 Euro (Höhe des Vonovia-Übernahmeangebots (bisher: mod. Gordon-Growth-Modell)).Am 24.05. habe es zwischen der Deutschen Wohnen und Vonovia (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J) eine vertragliche Vereinbarung gegeben, die die Übernahme der Deutschen Wohnen durch die Vonovia vorsehe. Das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot sehe einen Angebotspreis von 52,00 Euro je Deutsche Wohnen-Aktie in bar vor. Inklusive der vorgeschlagenen Dividende für das Geschäftsjahr 2020 von 1,03 Euro/Aktie (ex-Datum: 02.06.; Record-Tag: 03.06.; Ausschüttung: 04.06.) belaufe sich der Gesamtwert des Übernahmeangebots auf 53,03 Euro je Deutsche Wohnen-Aktie. Dies entspreche einem Aufschlag von 17,9% auf den Xetra-Schlusskurs der Deutschen Wohnen-Aktie vom 21.05.2021 (44,99 Euro).Das Übernahmeangebot stehe unter dem Vorbehalt einer Mindestannahmequote von 50%. Der Abschluss der Übernahme sei für Ende August 2021 geplant. Der Gesamtwert der Offerte belaufe sich auf rund 18 Mrd. Euro. Bereits vor vier Jahren habe Vonovia ein Angebot von rund 14 Mrd. Euro unterbreitet, welches damals jedoch abgelehnt worden sei. Lennertz rechne nicht mit kartellrechtlichen Problemen, da selbst in Berlin das zusammengeschlossenen Unternehmen einen Marktanteil von weniger als 10% (Stand: 31.12.2020) erreiche.Bei einem von uns erwarteten positiven Gesamtertrag (12 Monate) von unter 10% lautet das Rating für die Deutsche Wohnen-Aktie weiterhin "halten", so Jan Lennertz, Analyst von Independent Research.(Analyse vom 25.05.2021)Börsenplätze Deutsche Wohnen-Aktie: