Kurzprofil Deutsche Wohnen SE:



Die Deutsche Wohnen SE (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF) ist eine der führenden börsennotierten Immobiliengesellschaften in Deutschland und Europa, deren operativer Fokus auf der Bewirtschaftung und Entwicklung ihres Portfolios, mit dem Schwerpunkt auf Wohnimmobilien, liegt. Der Bestand umfasste zum 31. März 2019 insgesamt 167.100 Einheiten, davon 164.400 Wohneinheiten und 2.700 Gewerbeeinheiten. Die Deutsche Wohnen ist im MDAX der Deutschen Börse gelistet und wird zudem in den wesentlichen Indices EPRA/NAREIT, STOXX Europe 600 und GPR 250 geführt. (14.05.2020/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche Wohnen-Aktienanalyse von Analyst Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der Deutsche Wohnen SE (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF).Das Zahlenwerk des ersten Quartals 2020 habe ergebnisseitig mehrheitlich über den Analysten-Erwartungen gelegen. Deutsche Wohnen habe im Rahmen der Quartalszahlen bekannt gegeben, das Aktienrückkaufprogramm (max. 25 Mio. Aktien bzw. 750 Mio. Euro) fortzusetzen. Darüber hinaus halte der Vorstand trotz der aktuellen Marktlage weiterhin an dem Dividendenvorschlag von 0,90 Euro je Aktie fest. Deutsche Wohnen weise weiterhin eine solide operative Geschäftsentwicklung auf. Das Aktienrückkaufprogramm sowie die attraktive Dividende würden zusätzlich kursstützend wirken. Allerdings stelle die Portfolioverteilung des Unternehmens (Mehrheit der Immobilien in Berlin) eine Schwachstelle dar, die besonders durch den zum Jahresanfang in Kraft getretenen Mietendeckel exponiert worden sei. Aus Sicht des Analysten sei hier die Portfolioverteilung des Konkurrenten Vonovia deutlich widerstandsfähiger.Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht seine Prognosen (u.a. EPS 2020e: 4,37 (alt: 4,29) Euro; 2021e: 4,02 (alt: 3,95) Euro) und bewertet die Deutsche Wohnen-Aktie bei einem neuen Kursziel von 43,00 (alt: 35,50) Euro weiterhin mit dem Votum "halten". (Analyse vom 14.05.2020)Börsenplätze Deutsche Wohnen-Aktie:Xetra-Aktienkurs Deutsche Wohnen-Aktie:37,91 EUR -1,91% (14.05.2020, 11:37)