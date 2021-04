Börsenplätze Deutsche Wohnen-Aktie:



Die Deutsche Wohnen (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF) ist eine der führenden börsennotierten Immobiliengesellschaften in Europa. Der operative Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Bewirtschaftung des eigenen Wohnimmobilienbestandes in dynamischen Metropolregionen und Ballungszentren Deutschlands. Die Deutsche Wohnen sieht sich in der gesellschaftlichen Verantwortung und Pflicht, lebenswerten und bezahlbaren Wohnraum in lebendigen Quartieren zu erhalten und neu zu entwickeln. Der Bestand umfasste zum 31. Dezember 2020 insgesamt rund 155.400 Wohn- und 2.900 Gewerbeeinheiten. Die Deutsche Wohnen ist im DAX der Deutschen Börse gelistet und wird zudem in den wesentlichen Indices EPRA/NAREIT, STOXX Europe 600, GPR 250 und DAX 50 ESG geführt. (06.04.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Wohnen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immobilienkonzerns Deutsche Wohnen SE (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF) unter die Lupe.Die Deutsche Wohnen habe Ende März einen soliden Geschäftsbericht präsentiert. Die Aktie sei dennoch kurzfristig unter Druck gekommen. Die Turbulenzen hätten sich gelegt und der Titel habe nach dem Mehrmonatstief die Bodenbildung abgeschlossen. Sei das eine neue Einstiegschance für Anleger?Anleger seien dem Rat von Mark Twain gefolgt, als sie nach dem Crash vor einem Jahr Aktien von Wohnimmobilien stark nachgefragt hätten. Einer der Gründe: Die Immobilien-Einnahmen seien in der Krise von wenig Ausfällen betroffen. Außerdem würden die Unternehmen meist eine Dividende von durchschnittlich drei Prozent ausschütten.Nach der Rally habe das Papier von Deutschlands zweitgrößtem Immobilienunternehmen konsolidiert. Nach dem Mehrmonatstief Anfang März 2021 bei 38,02 Euro habe sich der Kurs wieder erholt. Neue Impulse seien Ende März mit dem Geschäftsbericht gekommen. Trotz der guten Signale sei es in den Tagen danach zum Abverkauf gekommen.Die Deutsche Wohnen-Aktie habe ihre Bodenbildung abgeschlossen. Weitere positive Signale liefere die Dividendenanhebung und die Kurszielerhöhungen. Technisch seien das attraktive Rahmenbedingungen für einen (Zu-)Kauf.DER AKTIONÄR hält an seinem Kursziel bei 48 Euro fest und sichert die Position bei 36,80 Euro ab, so der Experte Tim Temp. (Analyse vom 06.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link