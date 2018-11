Xetra-Aktienkurs Deutsche Wohnen-Aktie:

42,39 EUR +0,45% (29.11.2018, 17:14)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Wohnen-Aktie:

42,38 EUR -0,05% (29.11.2018, 17:17)



ISIN Deutsche Wohnen-Aktie:

DE000A0HN5C6



WKN Deutsche Wohnen-Aktie:

A0HN5C



Ticker-Symbol Deutsche Wohnen-Aktie:

DWNI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Wohnen-Aktie:

DWHHF



Kurzprofil Deutsche Wohnen SE:



Die Deutsche Wohnen SE (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF) ist eine der führenden börsennotierten Immobiliengesellschaften in Deutschland und Europa, deren operativer Fokus auf der Bewirtschaftung und Entwicklung ihres Portfolios, mit dem Schwerpunkt auf Wohnimmobilien, liegt. Der Bestand umfasste zum 30. Juni 2017 insgesamt 162.985 Einheiten, davon 160.552 Wohneinheiten und 2.433 Gewerbeeinheiten. Die Deutsche Wohnen ist im MDAX der Deutschen Börse gelistet und wird zudem in den wesentlichen Indices EPRA/NAREIT, STOXX® Europe 600 und GPR 250 geführt. (29.11.2018/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Deutsche Wohnen: Konsolidierung auf hohem Niveau - AktienanalyseDer zweitgrößte deutsche Immobilienkonzern Deutsche Wohnen (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF) bleibt im Wachstumsmodus, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Dank steigender Mieteinnahmen und geringerer Zinszahlungen habe der Konzern sein operatives Ergebnis (Funds from Operations 1, kurz FFO1) in den ersten neun Monaten um 11,2 Prozent auf 367,1 Mio. Euro steigern können. Für das Gesamtjahr werde Deutsche Wohnen daher etwas optimistischer. Der MDAX-Konzern peile nun ein FFO1 zwischen 473 bis 478 Mio. Euro an (Vorjahr: 432,3 Mio. Euro). Zuvor habe man 470 Mio. Euro in Aussicht gestellt. Zudem habe der Konzern für das zweite Halbjahr 2018 eine weitere Aufwertung der Immobilien um bis zu 1,5 Mrd. Euro angekündigt. Zum 30. September habe das Portfolio der Deutsche Wohnen rund 166.000 Wohn- und Gewerbeeinheiten mit einem Fair Value von rund 20,1 Mrd. Euro umfasst.Die Aktie habe sich von den starken Zahlen und der Prognoseerhöhung zuletzt allerdings kaum noch beeindrucken lassen - ein klarer Beleg dafür, dass mit dem Kursanstieg von fast 16 Prozent seit Jahresbeginn bereits viel Positives vorweggenommen worden sei. Hinzu kämen die Sorge vor einem höheren Zinsniveau und die Diskussionen um eine schärfere Mietpreisbremse, vor allem in den Ballungszentren.Auch Analysten würden der Deutsche Wohnen-Aktie keine allzu großen Sprünge mehr zutrauen. Das durchschnittliche Kursziel liege bei 44,22 Euro - und damit rund 5,2 Prozent über dem aktuellen Niveau. Einen drastischen Einbruch erwarte allerdings auch niemand - denn obwohl die Bautätigkeit gestiegen sei, wachse die Nachfrage vor allem nach Wohnungen noch immer stärker als das Angebot.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Wohnen-Aktie: