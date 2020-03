Börsenplätze Deutsche Wohnen-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Deutsche Wohnen-Aktie:

32,96 EUR +3,65% (25.03.2020, 15:58)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Wohnen-Aktie:

33,25 EUR +3,07% (25.03.2020, 16:06)



ISIN Deutsche Wohnen-Aktie:

DE000A0HN5C6



WKN Deutsche Wohnen-Aktie:

A0HN5C



Ticker-Symbol Deutsche Wohnen-Aktie:

DWNI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Wohnen-Aktie:

DWHHF



Kurzprofil Deutsche Wohnen SE:



Die Deutsche Wohnen SE (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF) ist eine der führenden börsennotierten Immobiliengesellschaften in Deutschland und Europa, deren operativer Fokus auf der Bewirtschaftung und Entwicklung ihres Portfolios, mit dem Schwerpunkt auf Wohnimmobilien, liegt. Der Bestand umfasste zum 31. März 2019 insgesamt 167.100 Einheiten, davon 164.400 Wohneinheiten und 2.700 Gewerbeeinheiten. Die Deutsche Wohnen ist im MDAX der Deutschen Börse gelistet und wird zudem in den wesentlichen Indices EPRA/NAREIT, STOXX Europe 600 und GPR 250 geführt. (25.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Wohnen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immobilienkonzerns Deutsche Wohnen SE (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF) unter die Lupe.Der Wohnungskonzern Deutsche Wohnen habe die Erwartungen für 2019 erfüllt. Aufgrund des schwierigen Umfelds im Kernmarkt Berlin investiere das Unternehmen aber künftig auch in anderen Großstädten und übernehme dazu den Münchner Projektentwickler Isaria Wohnbau.Die Deutsche Wohnen biete 600 Millionen Euro für die Beteiligungsfirma des Finanzinvestors Lone Star. Insgesamt sollten 2.700 Wohn- und Gewerbeeinheiten entstehen, die Hälfte davon in München, der Rest in Großstädten wie Hamburg, Stuttgart und Frankfurt. Daneben plane der Konzern mit 2.500 neuen Wohnungen in Berlin, womit sich das Investitionsvolumen auf über drei Milliarden Euro erstrecke."Der Mangel an bezahlbarem Wohnraum in unseren Großstädten ist eine gesellschaftliche Herausforderung", habe Unternehmenschef Michael Zahn gesagt. "Mit der Isaria haben wir einen exzellenten Projektentwickler gewonnen und setzen nun deutschlandweit Projekte um, die perfekt unserem Fokus auf Metropolregionen und qualitätsvollem, nachhaltigem Bauen entsprechen."Die Dividende für 2019 werde von 87 auf 90 Cent je Aktie erhöhen und damit nicht so stark wie auf Basis der bisher vorgesehenen Ausschüttungsquote geplant. Die Anpassung diene zur Finanzierung eines Hilfsfonds in Höhe von 30 Millionen Euro, mit dem das Unternehmen eigene Mieter im Rahmen der Corona-Krise in Härtefällen schnell finanziell helfen wolle, so Zahn.Die Deutsche Wohnen habe einen Teil der jüngsten Verluste wieder wettgemacht. Spannend sei, wie die Diversifikation in andere Städte voranschreite, ein Schritt, den der Branchenprimus Vonovia schon lange hinter sich habe. Der ist auch der Favorit des "Aktionär", so Thomas Bergmann. (Analyse vom 25.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link