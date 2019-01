Börsenplätze Deutsche Wohnen-Aktie:



ISIN Deutsche Wohnen-Aktie:

DE000A0HN5C6



WKN Deutsche Wohnen-Aktie:

A0HN5C



Kurzprofil Deutsche Wohnen SE:



Die Deutsche Wohnen SE (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF) ist eine der führenden börsennotierten Immobiliengesellschaften in Deutschland und Europa, deren operativer Fokus auf der Bewirtschaftung und Entwicklung ihres Portfolios, mit dem Schwerpunkt auf Wohnimmobilien, liegt. Der Bestand umfasste zum 30. Juni 2017 insgesamt 162.985 Einheiten, davon 160.552 Wohneinheiten und 2.433 Gewerbeeinheiten. Die Deutsche Wohnen ist im MDAX der Deutschen Börse gelistet und wird zudem in den wesentlichen Indices EPRA/NAREIT, STOXX® Europe 600 und GPR 250 geführt. (10.01.2019/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Deutsche Wohnen-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michael Seufert von der Nord LB:Michael Seufert, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Immobiliensektor die Aktie des Immobilienkonzerns Deutsche Wohnen SE (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF) zu halten.Die Deutsche Wohnen AG habe in den ersten neun Monaten 2018 Mieterlöse in Höhe von EUR 585,0 Mio. erzielt, die damit um 5,7% über dem Niveau der Vorjahresperiode von EUR 553,4 Mio. gelegen hätten. Dementsprechend stärker sei auch das Ergebnis aus der Wohnungsbewirtschaftung mit EUR 500,2 Mio. nach zuvor EUR 461,6 Mio. im Jahresvergleich ausgefallen. Das Ergebnis aus der Veräußerung von Immobilien habe sich aufgrund eines geringeren Transaktionsvolumens um 52,6% von EUR 28,5 Mio. auf EUR 13,5 Mio. verschlechtert. Aus dem Bereich Pflege und Betreutes Wohnen sei ein leicht stärkerer Ergebnisbeitrag in Höhe von EUR 37,6 Mio. (Vorjahr: EUR 36,9 Mio.) generiert worden. Die Funds from Operations hätten einen um 11,2% (9,6% je Aktie) höheren Wert von EUR 367,1 Mio. (EUR 1,03 je Aktie) gegenüber EUR 330,0 Mio. (EUR 0,94 je Aktie) im Vorjahr verzeichnet. Der FFO II habe sich auf EUR 380,6 Mio. (EUR 1,07 je Aktie) im Vergleich zum Vorjahreswert von EUR 358,5 Mio. (EUR 1,02 je Aktie) verändert.Die Immobilienunternehmen würden von den günstigen Rahmenbedingungen profitieren, wobei die Bewertungen im Markt bereits anspruchsvoll seien. Seufert bestätige das Sektor-Rating "neutral".Michael Seufert, Aktienanalyst der Nord LB, bewertet in seiner aktuellen Branchenstudie die Deutsche Wohnen-Aktie mit dem Votum "halten". Das Kursziel laute EUR 42,74. (Analyse vom 10.01.2019)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Deutsche Wohnen SE": Keine vorhanden.