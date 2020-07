Tradegate-Aktienkurs Deutsche Wohnen-Aktie:

41,42 EUR +0,24% (23.07.2020, 08:41)



ISIN Deutsche Wohnen-Aktie:

DE000A0HN5C6



WKN Deutsche Wohnen-Aktie:

A0HN5C



Ticker-Symbol Deutsche Wohnen-Aktie:

DWNI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Wohnen-Aktie:

DWHHF



Kurzprofil Deutsche Wohnen SE:



Die Deutsche Wohnen SE (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF) ist eine der führenden börsennotierten Immobiliengesellschaften in Deutschland und Europa, deren operativer Fokus auf der Bewirtschaftung und Entwicklung ihres Portfolios, mit dem Schwerpunkt auf Wohnimmobilien, liegt. Der Bestand umfasste zum 31. März 2019 insgesamt 167.100 Einheiten, davon 164.400 Wohneinheiten und 2.700 Gewerbeeinheiten. Die Deutsche Wohnen ist im MDAX der Deutschen Börse gelistet und wird zudem in den wesentlichen Indices EPRA/NAREIT, STOXX Europe 600 und GPR 250 geführt. (23.07.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Deutsche Wohnen: Eine weitere Rally deutet sich an - ChartanalyseDie Aktie der Deutschen Wohnen (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF) fiel im März 2020 auf ein Tief bei 27,66 EUR zurück, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Anschließen sei die Aktie stark nach oben gedreht und am 5. Juni 2020 auf ein Hoch bei 43,88 EUR geklettert. Damit habe sie sich der Widerstandszone zwischen 44,04 und 44,83 EUR und damit auch dem Allzeithoch sehr stark angenähert. Im Juni sei es zu Gewinnmitnahmen gekommen, der Wert habe auf die Unterstützungszone zwischen 39,46 und 38,68 EUR zurückgesetzt. Auf dieser laufe die Deutsche Wohnen-Aktie seit einigen Wochen seitwärts. Seit zwei Tagen greife sie die obere Begrenzung dieser kleinen Seitwärtsbewegung bei 41,30 EUR an.Der Ausbruch über 41,30 EUR sei zwar noch nicht stabil, aber dadurch deute sich kurzfristig eine weitere Rally an. Diese könnte zu Kursgewinnen in Richtung 43,88 bis 44,83 EUR führen. Sollte es allerdings doch noch zu einem Tagesschlusskurs unter 38,68 EUR kommen, würden Abgaben in Richtung 36,79 und 32,99 EUR drohen. (Analyse vom 23.07.2020)Börsenplätze Deutsche Wohnen-Aktie:Xetra-Aktienkurs Deutsche Wohnen-Aktie:41,41 EUR -0,17% (22.07.2020, 17:35)