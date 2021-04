Tradegate-Aktienkurs Deutsche Wohnen-Aktie:

45,45 EUR +0,91% (16.04.2021, 11:26)



ISIN Deutsche Wohnen-Aktie:

DE000A0HN5C6



WKN Deutsche Wohnen-Aktie:

A0HN5C



Ticker-Symbol Deutsche Wohnen-Aktie:

DWNI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Wohnen-Aktie:

DWHHF



Kurzprofil Deutsche Wohnen SE:



Die Deutsche Wohnen (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF) ist eine der führenden börsennotierten Immobiliengesellschaften in Europa. Der operative Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Bewirtschaftung des eigenen Wohnimmobilienbestandes in dynamischen Metropolregionen und Ballungszentren Deutschlands. Die Deutsche Wohnen sieht sich in der gesellschaftlichen Verantwortung und Pflicht, lebenswerten und bezahlbaren Wohnraum in lebendigen Quartieren zu erhalten und neu zu entwickeln. Der Bestand umfasste zum 31. Dezember 2020 insgesamt rund 155.400 Wohn- und 2.900 Gewerbeeinheiten. Die Deutsche Wohnen ist im DAX der Deutschen Börse gelistet und wird zudem in den wesentlichen Indices EPRA/NAREIT, STOXX Europe 600, GPR 250 und DAX 50 ESG geführt. (16.04.2021/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche Wohnen: Dynamischer Anstieg in Richtung Allzeithoch - AktiennewsDie Aktie der Deutschen Wohnen SE (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF) legt am Freitag um 0,73% auf 45,39 Euro zu und nähert sich dem im November 2020 ausgebildeten Allzeithoch bei 46,94 Euro, so die Experten von XTB.Am Donnerstag sei der Kurs bereits mit einem Tageshoch bei 46,42 Euro in die Nähe gekommen, doch trotz des guten Starts sei später die Hälfte der Intraday-Gewinne wieder abgegeben worden. Seit dem Ausbruch aus dem fallenden Keil von Anfang April sei das Umfeld wieder bullisch. Die 423,6% Fibonacci-Extension der ersten Welle des neuen Aufwärtstrends könnte nach einem Ausbruch über das Allzeithoch das übergeordnete Kursziel sein. Starke Unterstützung würde es am Swing-Level bei 43,50 Euro geben.Börsenplätze Deutsche Wohnen-Aktie:45,61 EUR +2,26% (16.04.2021, 11:11)