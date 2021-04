Xetra-Aktienkurs Deutsche Wohnen-Aktie:

45,61 EUR +2,26% (16.04.2021, 11:11)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Wohnen-Aktie:

45,45 EUR +0,91% (16.04.2021, 11:26)



ISIN Deutsche Wohnen-Aktie:

DE000A0HN5C6



WKN Deutsche Wohnen-Aktie:

A0HN5C



Ticker-Symbol Deutsche Wohnen-Aktie:

DWNI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Wohnen-Aktie:

DWHHF



Kurzprofil Deutsche Wohnen SE:



Die Deutsche Wohnen (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF) ist eine der führenden börsennotierten Immobiliengesellschaften in Europa. Der operative Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Bewirtschaftung des eigenen Wohnimmobilienbestandes in dynamischen Metropolregionen und Ballungszentren Deutschlands. Die Deutsche Wohnen sieht sich in der gesellschaftlichen Verantwortung und Pflicht, lebenswerten und bezahlbaren Wohnraum in lebendigen Quartieren zu erhalten und neu zu entwickeln. Der Bestand umfasste zum 31. Dezember 2020 insgesamt rund 155.400 Wohn- und 2.900 Gewerbeeinheiten. Die Deutsche Wohnen ist im DAX der Deutschen Börse gelistet und wird zudem in den wesentlichen Indices EPRA/NAREIT, STOXX Europe 600, GPR 250 und DAX 50 ESG geführt. (16.04.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche Wohnen-Aktienanalyse von Analyst Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der Deutsche Wohnen SE (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF) von 42 Euro auf 47 Euro.Am 15.04.2021 habe das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe den Berliner Mietendeckel als verfassungswidrig erklärt. Dies löse nach Erachten des Analysten einige Unsicherheiten bezüglich der zukünftigen Mietentwicklung in Berlin auf. Auch sei damit die Guidance (u.a. FFO I auf Vorjahresniveau; bereinigtes EBITDA (ohne Verkauf): rund 700 Mio. Euro), die Deutsche Wohnen im Rahmen des Geschäftsberichts veröffentlicht habe (Guidance unter der Bedingung, dass Berliner Mietendeckel als verfassungswidrig erklärt werde), bekräftigt worden. Lennertz erachte diese, unter den gegebenen Umständen, für realistisch. Unsicherheiten bezüglich der Mietnachzahlungen, die dem Unternehmen nun rechtlich zustünden, habe der Immobilienkonzern im Rahmen einer Pressemitteilung aus dem Weg geräumt. Demnach werde Deutsche Wohnen auf diese Mietnachzahlungen nicht verzichten, habe jedoch zugesagt, dass die Nachzahlungen sozialverträglich über Einmal- oder Ratenzahlungen bis hin zu Stundungen abbezahlt werden könnten und kein Mieter bzw. Mieterin die Wohnung verlieren werde.Der Rivale Vonovia habe im Rahmen einer Pressemitteilung verkündet, dass u.a. aufgrund der derzeitigen Pandemielage auf Mietnachzahlungen in Höhe von rund 10 Mio. Euro verzichtet werde. Hier sei jedoch hervorzuheben, dass die Exposure von Vonovia in Berlin deutlich geringer ausfalle, als dies bei Deutsche Wohnen der Fall sei (Stand 31.12.2020: Vonovia: rund 10,7% des Gesamtportfolios; Deutsche Wohnen: rund 78,9% des Gesamtportfolios). Die Aktie des Unternehmens habe am gestrigen Tag mit einem Anstieg um 2,5% reagiert. Der Analyst lasse seine Schätzungen (EPS 2021e: 3,66 Euro; DPS 2021e: 1,03 Euro; EPS 2021e: 3,49 Euro; DPS 2021e: 1,06 Euro) vorerst unverändert.Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet bei einem von ihm erwarteten positiven Gesamtertrag (12 Monate) von unter 10% die Deutsche Wohnen-Aktie weiterhin mit "halten" ein. (Analyse vom 16.04.2021)Börsenplätze Deutsche Wohnen-Aktie: