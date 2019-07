Börsenplätze Deutsche Wohnen-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Deutsche Wohnen-Aktie:

33,52 EUR +0,12% (30.07.2019, 09:29)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Wohnen-Aktie:

33,66 EUR -0,06% (30.07.2019, 09:23)



ISIN Deutsche Wohnen-Aktie:

DE000A0HN5C6



WKN Deutsche Wohnen-Aktie:

A0HN5C



Ticker-Symbol Deutsche Wohnen-Aktie:

DWNI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Wohnen-Aktie:

DWHHF



Kurzprofil Deutsche Wohnen SE:



Die Deutsche Wohnen SE (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF) ist eine der führenden börsennotierten Immobiliengesellschaften in Deutschland und Europa, deren operativer Fokus auf der Bewirtschaftung und Entwicklung ihres Portfolios, mit dem Schwerpunkt auf Wohnimmobilien, liegt. Der Bestand umfasste zum 31. März 2019 insgesamt 167.100 Einheiten, davon 164.400 Wohneinheiten und 2.700 Gewerbeeinheiten. Die Deutsche Wohnen ist im MDAX der Deutschen Börse gelistet und wird zudem in den wesentlichen Indizes EPRA/NAREIT, STOXX Europe 600 und GPR 250 geführt. (30.07.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Wohnen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Dennis Riedl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Deutsche Wohnen SE (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Kurs der Deutsche Wohnen sei in den letzten Wochen stark unter Druck geraten: Der politische Gegenwind nach den Diskussionen um Mietendeckel und Zwangsverkäufe in Berlin sowie allgemein deutlich steigenden Mietpreisen nehme bislang zwar nur regional zu. Er besitze aber das Potenzial, sich jederzeit erheblich auszuweiten. Auch aus technischer Sicht sei die Situation bei den Immobilienaktien spannend.Die Deutsche Wohnen sei dadurch der gegenwärtig schwächste Immobilientitel. In den Gewinnschätzungen seien die Auswirkungen der aktuellen Entwicklungen schön ablesbar. Ersichtlich sei: Die Zunft gehe nur von einer Delle aus, danach solle die Daumen wieder nach oben zeigen. Wie realistisch das sei, erscheine zumindest diskussionswürdig. Das Beispiel zeige auch die potenzielle Fallhöhe der Immobilientitel, wenn der Wind rauer werden sollte: Mit einem KGV 2019e von 25 wären die Aktien auch auf dem niedrigeren Niveau jedenfalls eher teuer.Politische Entwicklungen in diesem Bereich vorherzusehen möge eher dem Blick in eine Glaskugel gleichen. Die Aktienkurse würden jedenfalls ein interessantes Bild sprechen. Die Deutsche Wohnen-Aktie habe einen vorläufigen Boden gebildet. Da sich die Aktie hiervon noch nicht habe entfernen können, besitze die vorliegende Konstellation allerdings eine Aufwärtswahrscheinlichkeit kaum oberhalb der 50-Prozent-Marke.Immobilientitel waren lange Zeit eine gute Möglichkeit, um sich gegen steigende Mietkosten zu "hedgen" - Dieser Ansatz wird allerdings zunehmend unattraktiv, so Dennis Riedl. (Analyse vom 30.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link