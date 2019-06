Tradegate-Aktienkurs Deutsche Wohnen-Aktie:

31,98 EUR -1,63% (27.06.2019, 11:00)



ISIN Deutsche Wohnen-Aktie:

DE000A0HN5C6



WKN Deutsche Wohnen-Aktie:

A0HN5C



Ticker-Symbol Deutsche Wohnen-Aktie:

DWNI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Wohnen-Aktie:

DWHHF



Kurzprofil Deutsche Wohnen SE:



Die Deutsche Wohnen SE (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF) ist eine der führenden börsennotierten Immobiliengesellschaften in Deutschland und Europa, deren operativer Fokus auf der Bewirtschaftung und Entwicklung ihres Portfolios, mit dem Schwerpunkt auf Wohnimmobilien, liegt. Der Bestand umfasste zum 31. März 2019 insgesamt 167.100 Einheiten, davon 164.400 Wohneinheiten und 2.700 Gewerbeeinheiten. Die Deutsche Wohnen ist im MDAX der Deutschen Börse gelistet und wird zudem in den wesentlichen Indizes EPRA/NAREIT, STOXX Europe 600 und GPR 250 geführt. (27.06.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Wohnen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie der Deutsche Wohnen SE (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Deutsche Wohnen-Aktie verbuche neun Tage in Folge Kursverluste. Der Aktienprofi beziehe sich auf die Mietpreis-Deckelung, deren Umsetzung doch noch gekippt werden könnte. Die Deutsche Wohnen habe nun versucht, irgendwie Druck rauszunehmen, indem man gesagt habe, dass man sich bei Mietsteigerungen mäßigen werde. Wenn die Nachrichtenlage aber erst mal schlecht werde, dann treffe das die Unternehmen in der Regel relativ hart. Hier komme die Sache von der politischen Seite und Deutsche Wohnen kriege dies nicht in Griff, weil das Thema durch sämtliche Medien breitgetreten werde. Es ist also sehr schwierig für den Vorstand der Deutsche Wohnen SE, irgendwo noch Boden gutzumachen, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 27.06.2019)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Deutsche Wohnen-Aktie:Xetra-Aktienkurs Deutsche Wohnen-Aktie:31,96 EUR -1,51% (27.06.2019, 10:46)