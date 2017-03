Xetra-Aktienkurs Deutsche Wohnen-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Wohnen AG:



Die Deutsche Wohnen AG (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF) ist eine der führenden börsennotierten Immobiliengesellschaften in Deutschland und Europa, deren operativer Fokus auf der Bewirtschaftung und Entwicklung ihres Portfolios, mit dem Schwerpunkt auf Wohnimmobilien, liegt. Der Bestand umfasst zum 30. Juni 2016 insgesamt 160.836 Einheiten, davon 158.647 Wohneinheiten und 2.189 Gewerbeeinheiten. Die Deutsche Wohnen ist im MDAX der Deutschen Börse gelistet und wird zudem in den wesentlichen Indices EPRA/NAREIT, STOXX(R) Europe 600 und GPR 15 geführt. (08.03.2017/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche Wohnen-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlageurteil für die Aktie der Deutsche Wohnen AG (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF).Unternehmensangaben zufolge (06.03.) erwerbe die Deutsche Wohnen ein knapp 4.200 Einheiten umfassendes Immobilienportfolio in Berlin (hauptsächlich hochwertige Altbau-Gebäude in zentraler Lage) und nutze damit zeitnah den Mittelzufluss aus den Ende Februar platzierten neuen Aktien und Wandelschuldverschreibungen. Der Kaufpreis der rund 3.900 Wohn- und 270 Gewerbeeinheiten belaufe sich auf rund 655 Mio. Euro.Das Portfolio füge sich strategisch sinnvoll in den Bestand der Deutschen Wohnen ein (u.a. 110.776 Wohneinheiten in Berlin; entspricht 70% am Gesamtportfolio). Der Abschluss der Transaktion werde für das Q2/2017 erwartet und von Rießelmann im Rahmen der Vorlage des Geschäftsberichts am 21.03.2017 in seine Prognosen berücksichtigt.Börsenplätze Deutsche Wohnen-Aktie: