Hannover (www.aktiencheck.de) - Die deutsche Wirtschaft blieb im Sommer trotz der Industrieschwäche auf Wachstumskurs, so die Analysten der NORD LB.



Das reale Bruttoinlandsprodukt habe erneut kräftig um 1,8% gegenüber dem Vorquartal zugelegt, die Jahresrate habe sich wegen eines Basiseffekts deutlich auf 2,5% Y/Y reduziert. Vor allem Dienstleister und Handel hätten noch einmal stark von den niedrigen Infektionszahlen und den Lockerungen der Eindämmungsmaßnahmen profitiert, der private Konsum habe erneut kräftig zum Wachstum beigetragen. Die Industrie hingegen befinde sich im Zangengriff von Knappheiten und deutlich steigenden Energiepreisen, zwischen guter Auftragslage und gedrosselter Produktion klaffe eine immer größere Lücke. Dies belaste den Ausblick für das Winterhalbjahr, die Wachstumsdynamik werde sich bereits in Q4 deutlich verringern. Dennoch spreche viel dafür, dass der Aufholprozess nur etwas weiter aufgeschoben werde. Für 2022 würden die Analysten der NORD LN daher an ihrer Konjunkturprognose von gut 4% (nach 2,5% in 2021) festhalten. (29.10.2021/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.