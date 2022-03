Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die ZEW-Konjunkturumfrage hat schon gezeigt, in welche Richtung auch die nächsten Frühindikatoren gehen werden: gen Süden, so die Analysten der Helaba.Die Trennung von Russland als Handelspartner des Westens dürfte nachhaltige Wirkungen im Rohstoffbereich zur Folge haben. Solle die Energieabhängigkeit mittelfristig verringert werden, müsse mit dauerhaft höheren Kosten gerechnet werden. Dies gelte auch für andere Rohstoffe und Nahrungsmittel wie Weizen. Kostenstrukturen würden sich ändern. Kurzfristig seien bereits Verwerfungen bei den Lieferketten zu beobachten, beispielsweise würden aus der Ukraine nun Zulieferungen im Automobilbereich fehlen. Verbraucher sähen sich einer noch höheren Inflation gegenüber, die ihre Realeinkommen belaste.Zwar dürften sich die Frühindikatoren je nach Kriegsverlauf nach einem starken Rückgang wieder erholen. Die Umstrukturierung der deutschen Volkswirtschaft werde allerdings herausfordernd und senke mittelfristig das Wirtschaftswachstum. Immerhin würden 2022 wichtige Corona-Restriktionen wegfallen. Dienstleister und Handel dürften wieder im verstärkten Maße ihre Leistungen an den Kunden bringen können, auch wegen der zunehmenden Zahl an Flüchtlingen. Trotz der erwähnten Schwierigkeiten halten die Analysten der Helaba ihre Wachstumsprognose von kalenderbereinigt 2,8% für erreichbar. Die Risiken seien allerdings weiter sehr hoch. (18.03.2022/ac/a/m)