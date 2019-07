ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 178 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 20 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2018 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 75,7 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (15.07.2019/ac/a/d)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von Analysten Usman Ghazi und Carl Murdock-Smith von der Privatbank Berenberg:Usman Ghazi und Carl Murdock-Smith, Analysten der Privatbank Berenberg, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Mobilfunkriesen Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) und senken das Kursziel von 13,20 auf 12,70 Euro.Die Kursgewinne der Tochter T-Mobile US als Hauptantrieb der überdurchschnittlichen Entwicklung der Deutsche Telekom-Aktie erschienen überzogen, so die Analysten in einer heute veröffentlichten Studie. Immerhin zeichne sich entweder ein Deal mit deutlichen Zugeständnissen an die Wettbewerbshüter oder aber eine Absage ab.Usman Ghazi und Carl Murdock-Smith, Analysten der Privatbank Berenberg, haben in einer aktuellen Aktienanalyse das "sell"-Votum für die Deutsche Telekom-Aktie bestätigt und das Kursziel von 13,20 auf 12,70 Euro reduziert. (Analyse vom 15.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:15,22 EUR -0,17% (15.07.2019, 09:55)Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:15,18 EUR -0,56% (15.07.2019, 10:15)