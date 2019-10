XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 178 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 20 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2018 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 75,7 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (23.10.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mobilfunkriesen Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Der DAX-Titel starte die Jahresendrally und klettere auch am Mittwoch auf ein neues Jahreshoch. Für Antrieb würden vor allem die Fortschritte bei der Genehmigung der US-Fusion sorgen. Zudem sei dem Konzern nun ein Coup gelungen, der in der breiten Öffentlichkeit für Aufmerksamkeit sorge. Die Telekom übertrage die Fußball-EM 2024. Für alle 51 Spiele habe der Konzern die exklusiven Verwertungsrechte.Alle Spiele mit deutscher Beteiligung sowie weitere Begegnungen wie die Halbfinalspiele und das Finale sollten frei empfangbar auf den TV- und Streamingplattformen der Telekom sein. "Wir sind stolz die EM im eigenen Land als der Partner der UEFA bei MagentaTV und MagentaSport zeigen zu können. Wir werden alles tun, damit die Heim-EM zu einem Fest für die Fans wird und alle dabei sein können", so Michael Hagspihl, Geschäftsführer Privatkunden der Telekom.Die Telekom prüfe zudem eine Sublizenzierung an einen Free-TV-Partner. Neben ARD und ZDF gelte auch der Privatsender RTL, der aktuell die EM-Qualifikationsspiele der deutschen Mannschaft zeige, als Kandidat.Offen sei noch, wie die EM-Rechte monetarisiert werden sollten. Aus Marketingsicht sorge der Konzern jedenfalls für Aufsehen. So oder so: Aktuell stimme der Trend bei der Telekom. Die Aktie habe zuletzt deutlich zugelegt und ein Kaufsignal erzeugt.