Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sei über Nacht gefallen und habe erneut die Unterstützungszone bei 13.700 Punkten getestet. Von dort aus habe sich der Index erholen können und sei in Richtung des kurzfristigen Swing-Bereichs bei 13.850 Punkten angesteigen. Ein Bruch über diesen Widerstand würde den Weg zur nächsten Hürde bei 14.070 Punkten ebnen. Betrachte man die weiteren Aussichten, so habe der Index ein höheres Tief im Aufwärtstrend ausgebildet und könnte für eine Aufwärtsbewegung in Richtung der jüngsten Höchststände bereit sein. Sollte die Erholung jedoch scheitern und der Index unter die Zone bei 13.700 Punkten und die Aufwärtstrendlinie zurückfallen, würden sich die kurzfristigen Aussichten verändern und der DAX könnte den Bereich bei 13.375 Punkten anpeilen.



Unternehmensnachrichten:



Die Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) habe für Q4 2020 einen Nettogewinn von 1,67 Mrd. Euro gemeldet, nach 654 Mio. Euro in Q4 2019. Das bereinigte EBITDA sei von 6,03 auf 8,95 Milliarden Euro gestiegen. Der Umsatz sei von 21,36 auf 27,62 Mrd. Euro gestiegen. Das Unternehmen erwarte für das Gesamtjahr 2021 ein EBITDA von rund 37 Mrd. Euro und einen freien Cashflow nach Leasing von rund 8 Mrd. Euro.



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) erwarte für 2021 ein EBIT von 4,1 bis 5 Mrd. Euro und dass das Ergebnis im oberen Bereich der Prognosen liegen werde, wenn die Einführung von Impfstoffen reibungslos verlaufe und es keine weiteren Lockdowns gebe. BASF erwarte, dass sich die Probleme in den Lieferketten der Halbleiter- und Automobilindustrie in der zweiten Jahreshälfte verbessern würden. BASF habe 2020 einen Nettoverlust von 1,06 Mrd Euro und ein flaches Umsatzwachstum von 59,15 Mrd Euro verzeichnet. Die Dividende sei bei 3,30 Euro je Aktie unverändert belassen worden. (26.02.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Märkte eröffnen nach den starken Rückgängen an der Wall Street und in Asien schwächer, so die Experten von XTB.Ein großer Teil des Rückgangs sei jedoch bereits wieder aufgeholt worden und die meisten Blue-Chip-Indices aus Westeuropa würden nur leicht unter den gestrigen Schlusskursen notieren. Der deutsche Leitindex notiere rund 200 Punkte über dem Tagestief.