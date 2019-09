Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 178 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 20 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2018 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 75,7 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (23.09.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von Andreas Deutsch vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Andreas Deutsch von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mobilfunkriesen Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Der DAX-Titel behaupte sich am Montag in einem schwachen Marktumfeld ausgesprochen gut. Die T-Aktie teste den Widerstand im Bereich 15,40 Euro und stehe damit unmittelbar vor dem Ausbruch des seit Juni 2017 gültigen Abwärtstrends.Falls das Break gelinge, ergebe sich ein kurzfristiges Potenzial bis 16,50 Euro. Bleibe das Sentiment darüber hinaus positiv, könnte es mit der Volksaktie bald in Richtung Zwischenhoch vom Sommer 2017 im Bereich 18 Euro gehen.Ein Grund für die Kauflaune bei den Investoren sei die Entwicklung der Telekom zu einem ernstzunehmenden Medienunternehmen. Die Deutsche Telekom stehe kurz vor dem Kauf der Medienrechte an der Fußball-Europameisterschaft 2024.Noch sei der Kontrakt mit der Europäischen Fußball-Union UEFA nicht unterzeichnet, er solle aber nach Informationen der Deutsche Presse-Agentur schon in der nächsten Woche veröffentlicht werden.Den Großteil der Spiele 2024 dürfte der DAX-Konzern auf seiner kostenpflichtigen Internet-Plattform Magenta TV zeigen.Jedoch könnten die Rechte von der Telekom auch an andere Free-TV-Sender als ARD und ZDF verkauft werden.Für den Mobilfunkriesen sei das EM-Geschäft ein enormer Imagegewinn. Die T-Aktie sei auf dem gegenwärtigen Niveau moderat bewertet, der charttechnische Ausbruch sei überfällig.Andreas Deutsch von "Der Aktionär" bleibt bei seinem Kursziel von 19,50 Euro. (Analyse vom 23.09.2019)