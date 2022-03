Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTE



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 250 Millionen Mobilfunk-Kunden, 26 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2021 hat das Unternehmen mit weltweit rund 216.500 Mitarbeitern (31.12.2021) einen Umsatz von 108,8 Milliarden Euro erwirtschaftet. (11.03.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Das schwache Marktumfeld habe der Deutschen Telekom zu Wochenbeginn ein neues 52-Wochen-Tief beschert, ehe die Aktie zu einem rund zehnprozentigen Rebound angesetzt habe. Grundsätzlich seien die Aussichten für den DAX -Konzern aber weiter gut. Der milliardenschwere Verkaufsprozess für die Funkturm-Tochter sei laut Insidern gestartet worden.Innerhalb der nächsten zwei Wochen würden Gebote angenommen, berichte die Nachrichtenagentur Reuters. Der Wert des Geschäfts werde auf bis zu 18 Milliarden Euro geschätzt. Zu den Interessenten würden laut dem Bericht der europäische Marktführer Cellnex sowie Finanzinvestoren zählen. In der Vergangenheit habe es aber auch bereits Gerüchte um Interesse von American Tower oder Vantage Towers gegeben."Wir sind in der Phase, wo wir genau überlegen, wer der richtige Partner ist und wer uns das attraktivste Angebot gibt", habe Telekom-Chef Tim Höttges im Oktober gesagt. Nun habe ein Sprecher laut Reuters erneut erklärt, dass man aktuell verschiedene Optionen prüfe.Mit einem Verkauf könnte die Telekom den Schuldenberg von mehr als 130 Milliarden Euro senken und sich Geld für die anvisierte Übernahme der Mehrheit an T-Mobile US beschaffen. Die Funkturmsparte gelte dabei als Kronjuwel des Konzerns, da durch 5G-Aufbau und weltweite Digitalisierung eine hohe Nachfrage herrsche. Durch die wiederkehrenden Einnahmen seien vor allem Finanzinvestoren sehr an der Branche interessiert.Konservative Anleger können bei der Aktie derweil unverändert an Bord bleiben, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur Deutsche Telekom-Aktie. (Analyse vom 11.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: