Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 178 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 20 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2018 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 75,7 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (25.11.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von Maximilian Völkl, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mobilfunkriesen Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Der Umgang der deutschen Mobilfunkkonzerne mit dem chinesischen Netzwerkausrüster Huawei sei nach wie vor umstritten. Der Betriebsrat der Deutschen Telekom habe sich nun für eine harte Gangart ausgesprochen. Kurzfristig könnte das den Konzern zwar etwas Geld kosten, doch auf lange Sicht viel Ärger ersparen."Wir müssen mittelfristig - also in circa zwei bis drei Jahren - auf Huawei im Mobilfunknetz verzichten, um die Gefahr chinesischer Datenspionage in der deutschen Industrie und Politik zu minimieren", habe Betriebsratschef Josef Bednarski der Deutschen Presse-Agentur gesagt. Der Einfluss Pekings auf den Konzern sei groß, so dass jederzeit Daten an Chinas Regierung weitergeleitet werden könnten, so der Arbeitnehmervertreter.Bednarski habe sich jedoch gegen einen unmittelbaren Huawei-Bann ausgesprochen. "Das würde den Aufbau des 5G-Mobilfunkstandards in Deutschland hemmen und wir kämen bei dieser wichtigen Technologie ins Hintertreffen", habe er gewarnt. Ohne Huawei wäre ein massiver und schneller Ausbau in Deutschland gar nicht möglich. Die europäischen Rivalen wie Ericsson oder Nokia müssten nun durch die Politik in der EU gestärkt werden.Zuletzt habe bereits die "Wirtschaftswoche" berichtet, dass die Telekom im Kernnetz auf Huawei-Komponenten verzichten wolle. Ein Konzernsprecher habe jedoch erklärt, weiter auf eine "Multi Vendor Strategie" setzen zu wollen. Es bleibe offen, wie es hier weitergehe. Derzeit würden beim DAX-Konzern allerdings etwas die Impulse fehlen. Die T-Aktie verharre aktuell knapp oberhalb der 15-Euro-Marke.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: