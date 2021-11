Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 242 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27 Millionen Festnetz- und 22 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2020 hat das Unternehmen mit weltweit rund 226.300 Mitarbeitern einen Umsatz von 101 Milliarden Euro erwirtschaftet. (16.11.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Seit dem Mehrjahreshoch im August sei bei der Deutsche Telekom-Aktie die Luft raus. In der vergangenen Woche habe der Bonner Konzern jedoch mit einer Anhebung der Dividende und einer neuen, höheren Prognose für Aufsehen gesorgt. Das könnte der T-Aktie neue Impulse verleihen, die Bewertung scheine ohnehin zu niedrig.Die starke operative Entwicklung werde auch von den Experten entsprechend gewürdigt. Zwölf Analysten hätten laut Bloomberg nach den Zahlen ihre Einschätzung bereits überarbeitet und aktualisiert. Elf davon würden zum Kauf raten, dem stehe keine einzige Verkaufsempfehlung gegenüber. Lediglich einmal laute das Votum "halten".Im Durchschnitt sehen die Analysten das Kursziel bei 21,36 Euro. Auf dem aktuellen Niveau entspricht dies einem Aufwärtspotenzial von 28 Prozent. Die T-Aktie würde dann so hoch stehen wie seit 2001 nicht mehr.Es laufe rund für die Deutsche Telekom. Vor allem die US-Tochter T-Mobile US bleibe der Wachstumsmotor. Der hohe Mittelzufluss sorge zudem für eine höhere Dividende, was gerade bei der T-Aktie stets ein wichtiges Kaufargument sei. Nach und nach dürfte das Papier weiter zulegen. Klar sei dabei: Anleger würden traditionell viel Geduld brauchen. Nur konservative Anleger sollten hier zugreifen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.11.2021)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien der Deutschen Telekom befinden sich im AKTIONÄR-Depot.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link