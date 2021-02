Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

15,035 EUR +0,60% (26.02.2021, 12:00)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

15,075 EUR +0,70% (26.02.2021, 11:45)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutschland Deutsche Telekom-Aktie:

DTE



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 184 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27,5 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Intenet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2019 hat das Unternehmen mit weltweit rund 211.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 80,5 Milliarden Euro erwirtschaftet. (26.02.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Deutsche Telekom habe nach Einschätzung der Analysten ein gutes Zahlen-Set für das Q4/2020 berichtet. Das Quartalsergebnis liege leicht über den Markterwartungen und auch der Ausblick für 2021 indiziere ein weiteres Ergebniswachstum. Die Aktie liege in einem allgemein schwächeren Markt am Ende der ersten Handelsstunde leicht im Plus.Durch die Konsolidierung des früheren Mitbewerbers Sprint in den USA habe die Deutsche Telekom im Schlussquartal des Vorjahres einen deutlichen Umsatz- und Ergebnisanstieg erzielt. Die Umsätze seien um 29% auf EUR 27,6 Mrd. gestiegen und das bereinigte EBITDA AL (nach Leasingaufwendungen) habe um 49% auf EUR 9,0 Mrd. zugelegt. Der Nettogewinn sei durch positive Bewertungseffekte deutlich um 62% auf EUR 1,6 Mrd. gestiegen. Doch auch ohne den positiven Konsolidierungseffekt von Sprint habe die Deutsche Telekom im Schlussquartal Wachstum verzeichnet. Organisch seien die Umsätze und das operative Ergebnis im Jahresvergleich um 5% bzw. 9% gestiegen. Einzig der freie Cash Flow sei durch Integrationskosten von Sprint belastet gewesen und sei um knapp die Hälfte auf EUR 942 Mio. gesunken.Regional habe sich vor allem das US-Geschäft organisch sehr robust gezeigt, während der Umsatz in Europa durch negative Wechselkurseffekte um knapp 3% rückläufig gewesen sei. Organisch habe jedoch auch in Europa ein Wachstum des bereinigten operativen Gewinns um ca. 2% erzielt werden können. Dies stelle nun das zwölfte Quartal in Folge mit organischem Ergebniswachstum im Europa-Geschäft dar. Nach Ansicht des Analysten ein klares Zeichen, dass die Preissensitivität nachhaltig abgenommen habe und die Nachfrage nach Telekommunikationsdienstleistungen generell steige.In 2021 erwarte die Deutsche Telekom ein bereinigtes EBITDA AL in Höhe von EUR 37 Mrd. Die Zielgröße liege leicht über dem aktuellen Bloomberg Konsensus des berichteten EBITDA von EUR 35,8 Mrd.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity