Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe in den letzten drei Sitzungen jeweils die 200-Tage-Linie getestet, und jedes Mal sei es den Bullen gelungen, diese technische Unterstützung zu verteidigen. Zu Beginn des heutigen Handelstages sei er jedoch gefallen, da die europäischen Indices nachgegeben hätten. Der DAX sei unter den langfristigen gleitenden Durchschnitt gefallen und die Abwärtsbewegung habe sich beschleunigt. Der Index werde heute fast 2,5% niedriger gehandelt und teste derzeit den Bereich um 14.800 Punkte, der durch die Tiefs vom Mai 2021 markiert werde. Der jüngste Ausverkauf sei zwar recht heftig gewesen, aber bei weitem nicht so groß wie die größte DAX-Korrektur während der Erholung nach der Pandemie. Bei der Abwärtskorrektur im September/Oktober 2020 sei der DAX um über 2.000 Punkte gefallen! Nach der Overbalance-Methode würde die Trendumkehr bestätigt, wenn der Index einen weiteren Rückgang verzeichne, und in diesem Fall wäre ein Rückgang unter 13.880 Punkte erforderlich!



Unternehmensnachrichten:



Die Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) sei heute mit einem Minus von 4% der schlechteste Wert im DAX. Während die allgemeine Verschlechterung der Risikostimmung eine Rolle spiele, sei der Hauptgrund für den Rückgang der Aktien der deutschen Telekom unternehmensspezifisch. Goldman Sachs (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) habe Aktien der Deutschen Telekom, die Teil eines Asset Swap Deals mit SoftBank (ISIN: JP3436100006, WKN: 891624, Ticker-Symbol: SFT) gewesen, für 16,95 Euro pro Aktie verkauft - unter dem gestrigen Schlusskurs.



Einem Bericht von Reuters zufolge werde Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) einen teilweisen Produktionsstopp in seinem Werk in Mexiko bis zum 15. Oktober 2021 verlängern. Der Stopp sollte zuvor am 6. Oktober 2021 enden.



Daimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) habe bekanntgegeben, dass der weltweite Absatz seiner Marke Mercedes-Benz im dritten Quartal 2021 um 31% auf 428.361 Einheiten gesunken sei. Das Unternehmen habe 61.652 Elektrofahrzeuge und Hybride im dritten Quartal 2021 verkauft. Daimler habe für die schwachen Auslieferungen Engpässe bei Halbleitern verantwortlich gemacht. Das Unternehmen gehe davon aus, dass sich dieses Problem auch in den kommenden Quartalen auf die Produktion und die Auslieferungen auswirken werde. (06.10.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Aktien in Europa werden unter starkem Druck gehandelt, so die Experten von XTB.Large-Cap-Benchmarks aus Westeuropa würden im Tagesverlauf 2 bis 2,5% niedriger notieren. Der österreichische ATX-Index (ISIN: AT0000999982 WKN: 969191) sei jedoch mit einem Minus von fast 3% der größte Underperformer in Europa. Die Aktien aus dem östlichen Teil des Kontinents schienen am widerstandsfähigsten zu sein, aber selbst in diesen Fällen seien Rückgänge von etwa 1% zu verzeichnen.Die Daten zu den deutschen Auftragseingängen für den August seien heute um 8:00 Uhr veröffentlicht worden und seien eine große Enttäuschung gewesen. Die Auftragseingänge in der Industrie seien im August im Vergleich zum Vormonat um 7,7% gesunken, während der Markt mit einem Rückgang von nur 2,2% gegenüber dem Vormonat gerechnet habe. Auf Jahresbasis seien die Aufträge um 11,7% gestiegen, während der Markt mit einem Anstieg von 16,4% im Jahresvergleich gerechnet habe. Die enttäuschenden Zahlen hätten die Besorgnis über eine Verlangsamung des Wachstums verstärkt.