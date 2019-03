Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

15,78 EUR +0,45% (19.03.2019, 11:54)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 178 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 20 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2018 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 75,7 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (19.03.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie der Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die beginnende 5G-Auktion scheine der Deutsche Telekom-Aktie gut zu tun. Der Aktienprofi spreche von einer guten Ausgangslage der Deutschen Telekom im Bieter-Streit. Auf der anderen Seite müsse man sich darüber bewusst sein, dass 5G natürlich nicht über Nacht entstehe und dass es wirklich teuer sei. Es handle sich um den Aufbau der entsprechenden Technologie, die Installation der Masten und der neuen Plattformen, was einen immensen Kostenblock zutage fördern werde - das werde nämlich Milliarden kosten. Die Deutsche Telekom sei gut positioniert, was momentan vermutlich vom Markt honoriert werde.Die Deutsche Telekom-Aktie ist aktuell eher defensiv zu sehen, aber sie ist über das alte Verlaufshoch gesprungen und notiert fast bei 16 Euro, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 19.03.2019)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:15,765 EUR +0,73% (19.03.2019, 11:39)