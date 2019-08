Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 178 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 20 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2018 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 75,7 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (06.08.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mobilfunkriesen Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Bei der Deutschen Telekom richte sich der Fokus nach wie vor auf die US-Tochter. Trotz der Zustimmung des Justizministeriums stehe der Zusammenschluss von T-Mobile US mit dem Wettbewerber Sprint weiter auf wackligen Beinen. Vor Dezember werde keine Entscheidung fallen. Doch die Telekom habe einen großen Vorteil gegenüber den anderen beteiligten Parteien.Wegen einer Klage von mehreren US-Bundesstaaten gegen die Fusion stehe vor der endgültigen Genehmigung noch ein entscheidender Gerichtstermin aus. Zuletzt sei bekannt geworden, dass diese Anhörung vom 7. Oktober auf den 9. Dezember verlegt werde. Klar sei: Die damit verbundene anhaltende Unsicherheit sei für keine der drei Parteien - T-Mobile US und Sprint sowie de rpotenzielle neue Wettbewerber Dish - besonders gut.Die Analysten von New Street Research würden nun aber darauf hinweisen, dass Anleger beide Seiten der Medaille betrachten sollten. Falle das Urteil positiv aus, hätten alle drei Aktien Aufwärtspotenzial. Doch bei einem Scheitern seien die Risiken unterschiedlich verteilt. Während T-Mobile US bis zur Entscheidung das eigene Geschäft ganz normal weiter vorantreiben könne, müssten sich Sprint als Übernahmekandidat und Dish, das ein völlig neues Geschäftsfeld aufbauen würde, bei den Investitionen zurückhalten."Der Aktionär" sehe das Risiko bei T-Mobile US ebenfalls deutlich geringer. Denn hinzukomme, dass die Telekom-Tochter seit Jahren in der Erfolgsspur sei, hohe Wachstumsraten und wachsende Marktanteile aufweise. Dagegen befinde sich Sprint in der Krise und habe zuletzt Milliardenverluste geschrieben. Dish kämpfe ebenfalls mit sinkenden Abozahlen und benötige deshalb neue Wachstumspfade.Aktuell bleibt die T-Aktie ein solides Investment für Konservative, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". Wichtig wäre nun, dass der nachhaltige Sprung über die 15-Euro-Marke gelinge. (Analyse vom 06.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Deutsche Telekom.