Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 178 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 20 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2018 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 75,7 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (15.01.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mobilfunkriesen Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Der US-Prozess um die kartellrechtlich umstrittene Fusion der Tochter T-Mobile US mit dem kleineren Rivalen Sprint werde für die Deutsche Telekom zur Zitterpartie. Heute wollten die Streitparteien vor Gericht in New York ihre abschließenden Statements halten. Für den Bonner Konzern stehe viel auf dem Spiel. Sollte der über 26 Mrd. USD schwere Mega-Deal platzen, wäre dies eine herbe Schlappe für die Deutsche Telekom. Am Montag hätten die Unternehmen erneut eindringlich vor einem Scheitern gewarnt.Bis zur endgültigen Entscheidung würden noch einige Wochen vergehen. Bis dahin dürften bei der Deutsche Telekom die Impulse fehlen. Zuletzt habe die T-Aktie wieder nachgegeben. Aus charttechnischer Sicht sei es nun wichtig, dass das August-Tief 2019 bei 14,39 Euro nicht unterschritten werde. Neueinsteiger sollten abwarten. Wer dabei sei, bleibe an Bord, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.01.2020)Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:14,77 EUR +1,07% (15.01.2020, 12:04)