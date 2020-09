Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

15,345 EUR -0,39% (10.09.2020, 11:44)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

15,34 EUR -0,32% (10.09.2020, 11:59)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 184 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27,5 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2019 hat das Unternehmen mit weltweit rund 211.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 80,5 Milliarden Euro erwirtschaftet. (10.09.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Deutsche Telekom wolle mit dem Wettbewerber Vodafone zusammenarbeiten, um die Netzabdeckung in Deutschland zu verbessern. Geplant sei, dass sich die Konzerne gegenseitig Zugang zur eigenen Infrastruktur gewährleisten würden, wenn an einzelnen Standorten nur eines der beiden Unternehmen LTE anbiete. Die Pläne seien seit Anfang des Jahres bekannt. Nun drohe aber Ärger mit dem Kartellamt."Im Moment ist das Bundeskartellamt in Kontakt mit den Kooperationsbeteiligten und weiteren Marktteilnehmern", habe Andreas Mundt, der Präsident des Bundeskartellamts, dem "Handelsblatt" gesagt. Grundsätzlich begrüße die Behörde zwar Kooperationen zur Verbesserung der Netzabdeckung. Diese dürften aber "den Wettbewerb nicht ausschalten".So solle geprüft werden, ob Nachteile für die Rivalen Telefónica oder 1&1 Drillisch entstehen könnten. Zudem wolle das Kartellamt prüfen, ob eine Ausweitung der Zusammenarbeit auf andere Anbieter noch größere Vorteile für die Verbraucher mit sich bringen könnte. Vodafone und die Telekom hätten bereits mitgeteilt, dass es beiden offen stehe, ähnliche Vereinbarungen auch mit anderen Anbietern zu treffen.Es sei nicht davon auszugehen, dass die Kooperation untersagt werde. Möglich seien allerdings Auflagen, um die Wettbewerber nicht zu gefährden und die Netzabdeckung noch weiter zu verbessern. So oder so: Die Telekom sei auf dem richtigen Weg. Die Bewertung erscheine niedrig.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Deutsche Telekom.Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR.