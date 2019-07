XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

15,228 EUR +0,57% (30.07.2019, 09:16)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

15,202 EUR +0,32% (30.07.2019, 09:31)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 178 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 20 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2018 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 75,7 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (30.07.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bonner Mobilfunkriesen Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Am Freitag habe das US-Justizministerium grünes Licht für die Fusion der Telekom-Tochter T-Mobile US mit dem Rivalen Sprint gegeben. Zu Wochenbeginn habe die T-Aktie daraufhin deutlich zugelegt. Doch noch würden einige Herausforderungen warten, ehe sich der Milliardendeal auszahlen könnte.Durch die Fusion entstehe ein kombiniertes Unternehmen mit rund 130 Mio. Kunden und einem Umsatz von 70 Mrd. Dollar pro Jahr. Rund 43 Mrd. Dollar wolle der Konzern über die kommenden Jahre hinweg verteilt durch Synergien einsparen. Jedoch stünden zunächst einmal auch hohe Kosten an. Mit 15 Mrd. Dollar habe die Deutsche Telekom ursprünglich gerechnet, durch die Zugeständnisse und den komplexen Dish-Deal könnten diese noch höher liegen.Der gesamte Deal werde durch einen Aktientausch abgewickelt. Damit halte die Deutsche Telekom künftig 42 Prozent am fusionierten Unternehmen. Allerdings besitze der DAX-Konzern trotzdem 69 Prozent der Stimmrechte und habe damit weiter das Sagen in den USA.Klar sei aber auch, dass nicht alles Gold sei, was glänze. Einerseits gehe die Hängepartie voraussichtlich bis Oktober weiter, denn mehrere US-Bundesstaaten würden nach wie vor gegen die Fusion klagen. Andererseits seien trotz der Verschmelzung der Nummer 3 mit der Nummer 4 auch künftig vier große Player auf dem US-Mobilfunkmarkt. Denn Dish werde neu dazukommen und die Platzhirsche attackieren wollen. T-Mobile US hingegen werde sein Image als Herausforderer bei der neu gewonnen Größe kaum mehr aufrecht erhalten können.Konservative Investoren bleiben dabei und setzen darauf, dass es nun erneut zur Attacke auf das Jahreshoch kommt und der Ausbruch gelingt, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: