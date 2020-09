Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 184 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27,5 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2019 hat das Unternehmen mit weltweit rund 211.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 80,5 Milliarden Euro erwirtschaftet. (09.09.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bereits in der vergangenen Woche habe die Aktie der Deutschen Telekom den massiven Widerstand bei 15,50 Euro in Angriff genommen. Der Ausverkauf am Gesamtmarkt habe die Attacke dann aber vorerst gestoppt. Mit einem deutlichen Kursplus starte die T-Aktie am Mittwoch nun aber den nächsten Versuch. Die Bewertungsdiskrepanz zur Tochter scheine bei immer mehr Anlegern für Interesse zu sorgen.In der vergangenen Woche habe J.P. Morgan mit einem satten Kursziel von 23 Euro für Aufsehen gesorgt. Begründet worden sei das vor allem mit der beeindruckenden Entwicklung der wichtigen Tochter T-Mobile US. Deren Kurs sei unbeeindruckt von der Corona-Pandemie in diesem Jahr weiter geklettert. Inzwischen bringe die Tochter satte 140 Milliarden Dollar auf die Börsenwaage.Anders die Deutsche Telekom: Rechne man die Beteiligung von mehr als 43 Prozent an der Tochter heraus, werde das Kerngeschäft des Konzerns deutlich niedriger bewertet als vor einem Jahr. Dabei hätten die Bonner bewiesen, dass sie krisenfest seien und auch in Zeiten der Pandemie weiter auf dem richtigen Weg bleiben würden.Die Telekom-Aktie zähle sicherlich nicht zu den explosivsten Werten im DAX. Doch die wachstumsstarke Tochter und das solide Kerngeschäft würden für die Aktie sprechen. Nach und nach scheine sich nun die Erkenntnis durchzusetzen, dass die Bewertung zu niedrig sei.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Deutsche Telekom.Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR.