Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 184 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27,5 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Intenet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2019 hat das Unternehmen mit weltweit rund 211.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 80,5 Milliarden Euro erwirtschaftet. (26.02.2021/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der Nord LB:Wolfgang Donie, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Mobilfunkriesen Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF).Erstmals in ihrer Geschichte habe die Deutsche Telekom im GJ 2020 die Umsatzmarke von EUR 100 Mrd. übersprungen. Zum Anstieg von 25,4% habe insbesondere der Zusammenschluss mit Sprint in den USA zum 1. April beigetragen, aber auch das organische Wachstum habe ein Plus von EUR 2,9 Mrd. bzw. 3,0% beigesteuert. Das bereinigte EBITDA AL sei um 41,6% auf EUR 35,0 Mrd. geklettert, womit die zuletzt im November erhöhte Prognose punktgenau getroffen worden sei. Das EBIT habe sich um EUR 3,3 Mrd. auf EUR 12,8 Mrd. erhöht.Die Deutsche Telekom sei im GJ 2020 in neue Dimensionen vorgedrungen und habe die Markterwartungen übertroffen. In den USA spiele T-Mobil in Sachen Mobilfunk nun in einer Liga mit den großen Wettbewerbern, in Europa zähle das Unternehmen zu den führenden Qualitätsanbietern. Zunächst würden Integrationskosten und hohe Investitionserfordernisse die Dynamik noch etwas bremsen. Langfristig stecke aber hohes Potenzial im Geschäftsmodell, das zudem von der durch die Pandemie beschleunigten Digitalisierung profitiere. Sukzessive dürften sich insbesondere im zweiten Halbjahr. auch die Roamingeinnahmen erholen, die aktuell aufgrund der verringerten Reisetätigkeit belastet seien.Wolfgang Donie, Aktienanalyst der Nord LB, bestätigt seine Kaufempfehlung für die Deutsche Telekom-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von EUR 17,00. (Analyse vom 26.02.2021)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der Deutsche Telekom AG: - Keine vorhanden.Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: