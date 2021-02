Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 184 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27,5 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Intenet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2019 hat das Unternehmen mit weltweit rund 211.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 80,5 Milliarden Euro erwirtschaftet. (25.02.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Die überraschend günstige Frequenzauktion der Tochter T-Mobile US verleihe der Aktie der Deutschen Telekom am Donnerstag Schwung. Im Fokus lägen aber bereits die Zahlen, die am morgigen Freitag präsentiert würden. Ein Überblick, was gerade sonst noch wichtig sei beim DAX-Schwergewicht.Das Geschäft drehe sich derzeit vor allem um eins: Wie selten zuvor bemühe sich die Deutsche Telekom darum, seine Wettbewerber von neuen Partnerschaften zu überzeugen oder bestehende zu verlängern. Das Ziel: Gemeinsam an einem Strang ziehen, ob nun im Festnetz oder neuerdings auch bei der Glasfaser."Alleine schaffen wir diesen Infrastrukturwandel nicht - das wollen wir aber auch nicht", so Vorstandschef Tim Höttges Anfang Dezember, als er auf einer firmeneigenen Veranstaltung um die Gunst von lokalen Unternehmen geworben habe. Die ortsansässigen Firmen verstünden die Komplexität vor Ort besser als der Konzern aus Bonn, habe Deutschland-Chef Srini Gopalan ergänzt.Deswegen sei es nur gemeinsam möglich, bis 2030 alle deutschen Haushalte mit Glasfaser zu versorgen. Das Telekom-Netz stehe allen Wettbewerbern offen, habe Höttges gesagt. Allerdings sei dies nur dann der Fall, wenn auch die Telekom zu gleichen Konditionen Zugang zu anderen Netzen erhalte. Sollten die Wettbewerber das nicht akzeptieren, wolle die Telekom als "ultima ratio" selbst bauen.Die Strategie zeige erste Erfolge: Mitte Dezember hätten Telekom und Vodafone verkündet, beim Glasfaserausbau gemeinsame Sache machen zu wollen. Durch den Zugang zum Telekom-Glasfasernetzwerk könne Vodafone künftig auch dort direkte Glasfaseranschlüsse ins Haus ("Fiber to the Home") vermarkten, wo das Unternehmen bislang noch kein eigenes Netz habe, habe es geheißen.Bereits seit 2013 nutze Vodafone nach eigenen Angaben in einem sogenannten Kontingentvertrag Kupferanschlüsse auf Basis des Glasfasernetzes von der Telekom, die sie wiederum an ihre Endkunden weitervermarkte. Nun hätten beide Unternehmen den Vertrag um zehn Jahre verlängert und ihn um Glasfaser erweitert. Im Mobilfunk würden Telekom und Vodafone in einigen Bereichen bereits zusammenarbeiten. Im November habe Vodafone seine Strategie bei Glasfaser-Direktanschlüssen geändert und die eigenen Ambitionen eingedampft.Komplett gegenteilig verhalte sich dagegen die Tochter T-Mobile US, die nach der Übernahme des kleineren Rivalen Sprint den amerikanischen Markt weiter erobern wolle. Erst diese Woche habe das Unternehmen für 9,3 Milliarden US-Dollar 142 Lizenzen ersteigert und wolle damit sein 5G-Netz ausbauen. Ohnehin gelte die Frequenzaustattung bereits als gut. Vor allem auch deswegen habe T-Mobile US den kleineren Rivalen Sprint mit seinem reichhaltigen Frequenzspektrum übernommen.Zwar hätten zum Jahresende hin Kosten im Zusammenhang mit der Fusion auf den Gewinnen gelastet. Das Management um den T-Mobile-Chef Mike Sievert setze im Zuge der Sprint-Übernahme aber nun auf Kostensenkungen. So sollten etwa unnötige Neubauten vermieden und sich überlappende Standorte stillgelegt werden. Mittelfristig solle das Sprint-Netzwerk abgeschaltet und die Kunden bei T-Mobile integriert werden.Aus diesem Grund solle es im laufenden Geschäftsjahr weiter bergauf gehen. 2021 solle das um Sondereinflüsse bereinigte operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes EBITDA) auf 26,5 bis 27,0 Milliarden Dollar steigen (2020: 24,6 Milliarden Dollar). Ob es auch unterm Strich mehr sein solle, bleibe abzuwarten. 2020 habe bei T-Mobile US ein Überschuss von 3,1 Milliarden Dollar gestanden.Es laufe eigentlich rund bei der Deutschen Telekom. Doch der Aktienkurs spiegle die gute Entwicklung bislang nicht wider. Die Zahlen könnten nun neue Impulse liefern.Konservative Anleger bleiben dabei und setzen weiter auf den Sprung über 15,50 Euro, so Maximilian Völkl. Die T-Aktie bleibe auch Bestandteil des "Aktionär"-Depots, in dem seit Kauf bereits ein Plus von knapp 35 Prozent zu Buche stehe. (Analyse vom 25.02.2021)Mit Material von dpa-AFX