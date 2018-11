Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 168 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 19 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2017 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 74,9 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (29.11.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Martin Weiß von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bonner Telekomriesen Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Die Deutsche Telekom-Aktie steige am Donnerstag um 0,4 Prozent auf in der Spitze 15,50 Euro. Mit dem achten Kursanstieg in elf Handelstagen untermauere das Telekommunikationsunternehmen seit Top-Position im DAX. Auf Sicht von drei Monaten betrage das Plus 9,3 Prozent, während der Leitindex um 9,6 Prozent nachgegeben habe.Nach dem starken Kurszuwachs werde die Frage nach der Bewertung der Aktie laut. Das Kurs/Gewinn-Verhältnis (KGV) auf Basis der für 2018 erwarteten Gewinne betrage 20, auf dem ersten Blick kein ausufernd hoher Wert aber eben auch kein Schnäppchen.Die Aktie von Orange möge derzeit günstiger sein als die Deutsche Telekom-Aktie. DER AKTIONÄR bewerte die Aussichten für die Bonner jedoch als attraktiver. (Analyse vom 29.11.2018)Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:15,445 EUR +0,42% (29.11.2018, 15:37)