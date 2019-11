Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 178 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 20 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2018 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 75,7 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (26.11.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mobilfunkriesen Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Die US-Bundesstaaten Texas und Nevada würden ihren Widerstand gegen die milliardenschwere Fusion der Telekom-Tochter T-Mobile US mit dem Rivalen Sprint aufgeben. Texas' Generalstaatsanwalt Ken Paxton habe am Montag (Ortszeit) eine Einigung bekannt gegeben, die den Unternehmen unter anderem fünf Jahre lang Preiserhöhungen verbieten und umfassende Zusagen beim Netzausbau enthalten solle. Später habe auch Nevadas Staatsanwalt Aaron D. Ford eine ähnliche Vereinbarung mit T-Mobile und Sprint verkündet.Die Allianz von Bundesstaaten, die gegen den Zusammenschluss der dritt- und viertgrößten US-Mobilfunkanbieter klagen würden, verliere vor allem mit Texas einen wichtigen Unterstützer. Der Bundesstaat sei nicht nur wegen seiner Größe bedeutsam, sondern auch weil er der von demokratischen Staatsanwaltschaften geführten Initiative als republikanischer regierter Teilnehmer besonderes Gewicht verliehen habe. Zudem sitze dort mit AT&T einer von T-Mobiles größten Kontrahenten.T-Mobile-Chef John Legere habe erfreut auf die Neuigkeiten aus Texas reagiert: "Unglaubliche News", habe er getwittert. Texas wisse, dass die Fusion Jobs schaffen und eine bessere Netzabdeckung in ländlichen Regionen bringen werde. Vor Texas und Nevada hätten bereits Colorado und Mississippi ihre Klagen gegen den über 26 Milliarden Dollar (23,6 Milliarden Euro) schweren Mega-Deal fallen lassen. T-Mobile und Sprint würden schon seit Langem die Kräfte bündeln wollen, um den Platzhirschen AT&T und Verizon im US-Markt mehr Konkurrenz zu machen.Allerdings bleibe der Widerstand gegen die Fusion groß. Es würden noch immer etliche Staaten klagen, darunter seien mit New York und Kalifornien einflussreiche Schwergewichte. Die Gegner würden fürchten, dass die Fusion den Wettbewerb einschränke und zu Nachteilen für Verbraucher und Mitarbeiter führe. Trotz dieser Bedenken habe das Justizministerium bereits unter Auflagen grünes Licht gegeben. Doch solange der Rechtsstreit mit den Bundesstaaten andauere, würden T-Mobile und Sprint den Deal nicht zum Abschluss bringen. Der entsprechende Prozess solle im Dezember bei einem Gericht in New York beginnen.Die Aktie der Mutter Deutsche Telekom habe sich in den vergangenen Wochen relativ schwach präsentiert. Der DAX-Titel bleibt eine solide Halteposition für Konservative, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.11.2019)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Deutsche Telekom.