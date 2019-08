Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 178 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 20 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2018 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 75,7 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (08.08.2019/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der NORD LB:Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Mobilfunkriesen Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF).Der Bonner Konzern sei auf Kurs, die gesteckten Ziele zu erreichen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die aktuelle wirtschaftliche Entwicklung könnte aber die Wachstumsdynamik im kommenden Jahr etwas einbremsen. Die Fusion der US-Tochter T-Mobile US mit Sprint, sofern sie denn komme, werde mit Anlaufkosten verbunden sein. Ein infolgedessen rückläufiges EPS könnte auch zu einem (vorübergehenden) Rückgang der Dividende führen. Eine Mindestdividende von 0,50 Euro je Aktie sei allerdings zugesagt. Langfristig sollten sich die Synergieeffekte und die Fortsetzung des Wachstumskurses positiv auswirken.Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, bleibt daher in einer aktuellen Aktienanalyse bei seiner Kaufempfehlung für die Deutsche Telekom-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 17 Euro. (Analyse vom 08.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:14,502 EUR -0,85% (08.08.2019, 12:53)