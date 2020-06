Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 184 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27,5 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2019 hat das Unternehmen mit weltweit rund 211.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 80,5 Milliarden Euro erwirtschaftet. (24.06.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Bereits seit Wochen sei klar gewesen, dass sich der japanische Technologieinvestor Softbank von einem großen Teil seiner T-Mobile-US-Anteile trennen wolle. Am Dienstag sei dann die Einigung mit der Deutschen Telekom gefolgt. Der DAX-Konzern bekomme die Option, die Beteiligung an der Tochter von 43 auf 51 Prozent zu erhöhen. Die Softbank habe nun bereits mit dem Verkauf der Anteile begonnen.143,4 Millionen Aktien wolle die Softbank für 103 Dollar je Anteil verkaufen. Das könnte dem schuldengeplagten Konzern knapp 14,8 Milliarden Dollar einbringen. Insgesamt wolle sich die Softbank von Anteilen im Wert von mehr als 20 Milliarden Dollar trennen. Aufgrund der starken Entwicklung von T-Mobile US sei damit zu rechnen, dass dieses Vorhaben auch problemlos gelinge.Die Telekom wiederum habe nun Kaufoptionen für 101 Millionen Aktien, die bis Juni 2024 gezogen werden könnten. Dann würde der Konzern die Mehrheit an der Tochter übernehmen. Da aber bereits jetzt mehr als die Hälfte der Stimmrechte kontrolliert würden, dürfe T-Mobile US auch so voll in der Bilanz konsolidiert werden.Die Softbank brauche schnell Geld. Es überrasche deshalb nicht, dass das Unternehmen mit dem Verkauf nun schnell voranschreite. Für die Telekom sei die Lösung durchaus sinnvoll. Der DAX-Konzern könne seinen Anteil aufstocken und erhöhe den ohnehin schon hohen Schuldenberg zunächst aber nicht weiter.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Deutsche Telekom.Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR.