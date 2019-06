XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 178 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 20 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2018 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 75,7 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (11.06.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Bereits Ende vergangener Woche sei bekannt geworden, dass die Tochter T-Mobile Systems den Verkauf des Großrechnergeschäfts an IBM nach Bedenken des Bundeskartellamts aufgegeben habe. Der US-Konzern habe die Anmeldung der Übernahme demnach bereits zurückgenommen. Es sei ein erster Rückschlag bei der Restrukturierung der angeschlagenen Telekom-Tochter, aber kein entscheidender.Derweil rechne Huawei trotz der angedrohten Sanktionen der USA mit einer weiteren Zusammenarbeit mit den deutschen Telefonkonzernen. "Wir liefern aktuell Netzwerkelemente für den Ausbau der LTE-Netze von Deutsche Telekom, Vodafone Deutschland und von Telefonica Deutschland", habe David Wang, stellvertretender Chef von Huawei Deutschland der "Rheinischen Post" gesagt. "Wir rechnen damit, dass wir auch beim Bau der künftigen 5G-Netze mit diesen drei Unternehmen eng zusammenarbeiten."Das Scheitern des IBM-Deals sei kein Beinbruch, ein Gelingen der Sprint-Fusion wäre deutlich wichtiger. Ob mit Huwaei wirklich weiter zusammengearbeitet werde, stehe noch in den Sternen. Der Chart der T-Aktie stimme derweil optimistisch. Defensive Werte seien ohnehin weiter gefragt. Konservative Anleger könnten dabei bleiben, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.06.2019)Hinweis:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: