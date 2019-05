XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 178 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 20 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2018 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 75,7 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (21.05.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Das Ringen um die Fusion zwischen T-Mobile US und Sprint gehe weiter. Nachdem die Telekommunikationsbehörde FCC noch ihre Zustimmung zum Deal signalisiert habe, scheine das US-Justizministerium den Zusammenschluss trotz der neuen Zugeständnisse abzulehnen. Der Ausgang bleibe offen.Nachdem es am Montag so ausgesehen habe, dass der Zusammenschluss vor dem Durchbruch stehe, würden die Zweifel des DOJ nun wieder die Ungewissheit schüren. Die Aktien von Sprint und T-Mobile US hätten entsprechend einen Teil ihrer Gewinne wieder abgegeben. Es bleibe völlig offen, ob die Fusion am Ende genehmigt werde.Die Aktie der Deutschen Telekom zeige sich davon relativ unbeeindruckt und notiere weiter über der 15-Euro-Marke. Als defensiver Wert sei die T-Aktie derzeit ohnehin wieder gefragt. Wer bei der Dividendenperle investiert sei, bleibe weiter dabei, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.05.2019)Hinweis:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: