ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 178 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 20 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2018 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 75,7 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (01.08.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom: Ein Rest Unsicherheit bleibt - AktienanalyseGute Nachrichten für die Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF): Die US-Tochter T-Mobile US und Sprint haben vom US-Justizministerium grünes Licht für ihre Fusion bekommen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Durch den über 26 Mrd. Dollar schweren Zusammenschluss entstehe ein Unternehmen mit 127 Mio. Kunden und einem Jahresumsatz von mehr als 70 Mrd. Dollar. Für die Genehmigung hätten die beiden Konzerne allerdings weitreichende Zugeständnisse machen müssen. Den Durchbruch in den Verhandlungen mit den US-Behörden habe das Versprechen gebracht, Sprints Prepaid-Marken wie Boost und Mobilfunkfrequenzen an den Satelliten-TV-Betreiber Dish zu verkaufen. T-Mobile müsse Dish zudem über sieben Jahre Zugang zu ihrem Netz gewähren. Damit werde ein vierter Wettbewerber geschaffen, die Struktur des Mobilfunkmarktes bleibe also unverändert.Darüber hinaus hätten die Unternehmen zugesichert, den Ausbau des 5G-Netzes voranzutreiben - die höchste Hürde sei damit genommen. Am Ziel sei die Telekom allerdings noch nicht. Eine Gruppe von US-Bundesstaaten wolle den Zusammenschluss wegen befürchteter Nachteile für Verbraucher und Mitarbeiter gerichtlich untersagen lassen. Zwar würden die Erfolgsaussichten der Kläger nach der Zustimmung des Justizministeriums als eher gering gelten. Eine endgültige Entscheidung könnte jedoch erst in den kommenden Monaten fallen - ein Rest Unsicherheit bleibe also. Gut möglich daher, dass ein Teil der Euphorie in den kommenden Woche abebbe. (Ausgabe 30/2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:15,132 EUR +1,69% (01.08.2019, 12:31)Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:15,136 EUR +1,97% (01.08.2019, 12:45)