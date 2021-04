Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 242 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27 Millionen Festnetz- und 22 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2020 hat das Unternehmen mit weltweit rund 226.300 Mitarbeitern einen Umsatz von 101 Milliarden Euro erwirtschaftet. (07.04.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Durch den Dividendenabschlag habe sich das Chartbild der Deutschen Telekom-Aktie wieder etwas eingetrübt. Anleger könnten sich dafür über das Geld auf ihrem Konto freuen. Dennoch bleiben auch dem Bonner Konzern nach wie vor genügend Mittel für den Netzausbau. Die niederländische Tochter habe nun weitere Investitionen angekündigt.T-Mobile Netherlands habe am Mittwoch mitgeteilt, mindestens 700 Mio. Euro zu investieren, um gemeinsam mit Open Dutch Fibre Glasfasernetzwerke in niederländischen Städten zu bauen und anzubieten. Open Dutch Fibre sei ein Joint Venture von KKR Infrastructure und Deutsche Telekom Capital Partners. Ziel des Projekts sei es, innerhalb von fünf Jahren 1 Mio. Haushalte zu erreichen.Im Januar seien aber bereits Gerüchte laut geworden, dass die Deutsche Telekom den Verkauf von T-Mobile Netherlands anstrebe. 4 bis 5 Mrd. Euro könnte der Preis für die Mobilfunktochter demnach betragen. Als Interessenten würden v.a. Finanzinvestoren wie Apollo oder Cinven gelten.Ein Verkauf könnte Geld in die Kassen der Deutschen Telekom spülen. Um den eigenen Netzausbau zu stemmen und gleichzeitig die Dividende wieder zu erhöhen, käme das recht. Noch gehöre aber T-Mobile Netherlands zum DAX-Konzern. Die angekündigten Investitionen könne das Unternehmen jedoch verschmerzen. Anleger sollten weiterhin an Bord bleiben, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.04.2021)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Deutsche Telekom.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien der Deutsche Telekom befinden sich im AKTIONÄR-Depot.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link